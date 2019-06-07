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端午節連假 台南蓮花季串聯阿勃勒盛開正美

2019-06-07 10:07聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

端午節連假，暑氣逼人，也是蓮花及阿勃勒盛開的季節，台南市觀旅局就推薦目前正值「2019白河蓮花季」，可到蓮鄉賞蓮及小旅行體驗，台南市阿勃勒也進入盛開期，虎頭埤風景區400株盛開正美，烏山頭水庫也力推前往賞花消暑。

白河蓮花季從5月18日登場將持續到8月16日，除賞花外還有一系列採蓮子體驗、荷扇彩繪、文創DIY、體驗小旅行、集章換好禮、攝影比賽等系列活動，經過6年養護的白河蓮鄉自行車道阿勃勒黃金雨林道，今年大盛開，台南市觀旅局規畫的蓮鄉自行車道，串連玉豐綠色隧道及小南海周邊自行車道，全長1.2公里，沿途有解說牌和自行車裝置藝術，透過自行車道路線串連，遊客往東可到白河竹子門芒果綠隧，往西可到後壁小南海風景區，往北可到白河蓮花公園，往南可到白河市區，路線平坦，十分適合騎自行車。

台南新化區的虎頭埤風景區早年從印度引進的原生種阿勃勒有400多株，因有充沛的水氣，阿勃勒花期最晚，在端午節左右進入盛開最美時期。虎頭埤今年首度推出全年常態的獨木舟體驗，還有太陽能船及腳踏船，遊客可從水域上從不同角度欣賞阿勃勒之美。

烏山頭風景區阿勃勒花季也登場，收票口旁邊就有兩棵很大的阿勃勒樹，還有三角埤公園兩旁有阿勃勒樹步道，其花瓣隨風飛舞，都是主要賞花區，園區表示，慶祝端午佳節，遊客除入園賞花外，烏山頭水庫風景區另有配合舉辦買門票送太陽能觀光遊艇船票活動，歡迎遊客前往旅遊。

端午節連假，台南阿勃勒進入盛開。記者吳淑玲／攝影
端午節連假，台南阿勃勒進入盛開。記者吳淑玲／攝影
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