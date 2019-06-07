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當逃兵、學歷造假…雄風飛彈之父 怪招把妹娶賢妻

「胡說八道」蘇志誠談少康專案：非因李登輝害死情報員

從更生人到鳳梨達人 他全年無休拚年收百萬

2019-06-07 09:08聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南新化168道路往虎頭埤風景區的方向，靠近新化口埤國小的路上，有一攤一年四季全年無休的販售「鳳梨」的小攤，掛著「福伯不咬嘴鳳梨」，農場的主人康朝宗從父親手上接棒，秉持著小農對土地的關愛，減少農藥及化學肥料的耕作方式，堅持不噴灑植物性生長激素，種出來的鳳梨香甜不咬嘴，每日清晨新鮮現採，6點開始販售至中午11時30分，提供消費者品嘗新鮮鳳梨美味。

十幾年前，康朝宗年輕時少不經事，出獄後接手老父親的鳳梨園，深感使用化學肥料及農藥的栽種方式，種出來的鳳梨雖大但不順口，在山上區農會的積極輔導下，參與農業改良場及農業試驗所等專業輔導單位開辦的栽培管理課程，學習自行製作有機液肥，改變傳統的栽培管理模式，以「自己要吃鳳梨」的心態，增加有機質肥料之使用，減少農藥施用量，種出來的鳳梨雖不大顆但美味更加分。

康朝宗目前種植面積約15公頃，利用栽培管理方式產期調節，可周年生產美味鳳梨，並以銷售自產鳳梨及鳳梨加工品晉身百萬收入行列，也獲台南市政府的表揚，在農業的世界證明了自己。

康朝宗假日也常赴台北希望廣場販售自產的鳳梨及加工品，7日、8日及9日端午節連假三天準備備近2000公斤的鳳梨赴希望廣場擺攤，想吃自然美味的鳳梨可前往選購。

因生產自然熟成鳳梨，也獲南部地區知名甜點蛋糕店的採用，用來製作「陽光鳳梨乳酪蛋糕」原料。

康朝宗說，「我憨慢說話，但我種的鳳梨會替我說話！」原取得吉園圃標章資格，在農糧署南區分署的輔導下，努力升級，將朝取得產銷履歷驗證或有機驗證前進。

農糧署南區分署表示，108年6月15日以後吉園圃標章將不再使用，為提升農產品安全，確保土地永續利用，積極輔導農友升級產銷履歷驗證。

產銷履歷驗證是由公正的第三方辦理，取得驗證之農產品其標章上註記有品名、驗證標章，驗證機構、追溯號碼，可供消費者查詢公開資訊。消費者可藉由產品溯源了解生產過程、生產者資訊，由第三方把關產品安全，消費者可安心購買。

鳳梨果農康朝宗（左）採友善環境種植，農糧署南區分署長姚志旺前往打氣。圖/農糧署南...
鳳梨果農康朝宗（左）採友善環境種植，農糧署南區分署長姚志旺前往打氣。圖/農糧署南區分署提供
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