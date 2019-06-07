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奮起湖「黃金山葵米磚」奪iTQi風味絕佳獎

2019-06-07 08:55聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣竹崎鄉奮起湖青年陳岱聲，日前以自行研製的「黃金山葵米磚」，參加比利時2019 iTQi國際風味暨品質評鑑大賽，獲得1星「風味絕佳獎」，他開心表示，讓台灣米香結合阿里山山葵，驕傲站上世界舞台，真的淚流滿面、興奮到睡不著，消費者若想嘗鮮，可到嘉義縣奮起湖老街，或嘉義市檜意生活村購買品嘗。

比利時2019 iTQi（International Taste & Quality Institute ）國際風味暨品質評鑑大賽，有「食品界米其林」稱號，每年都吸引詮釋解許多食品、點心公司參加，參賽者必須寄出約80份參賽食品，接受數百名專家、廚師盲測，依照食品外觀、香氣、口感、餘韻及產品質量評分。

「真的淚流滿面啊！」陳岱聲表示，今年共有130餘國、2000多組作品參賽，選出1星、2星、3星約200組優良食品，今年4月他寄出產品參賽，經過1個多月評比，本月5日他才接獲得獎通知。

陳岱聲說，以山葵米磚參賽，是想表達台灣傳統點心「米香」，風味絕對不輸給國外馬卡龍，尤其多數參賽者都採西式點心，他這次以台灣米香，結合阿里山山葵，導入少油、低糖、無添加健康理念，製作出真正台灣米食點心，能夠得到這個殊榮，真的很開心。

他說，兒時山區物資缺乏，母親會將剩餘的米飯揉成塊狀油炸，撒上些許糖調味，讓他非常懷念母愛和幸福米餅。近年他找尋給自己小孩的副食品，發現多數市售餅乾，都添加化學香料、添加物，3年前返鄉創業，才決定研發單純無添加米香食品，

陳岱聲強調，台灣米優良品質，他改良傳統米餅油炸方式，引進無油生產機器製作，致力於食品無添加堅持，製作健康好吃米果、米香，要讓產品從小嬰兒到老大人都能吃、喜歡吃。

「黃金山葵米磚」獲得比利時2019 iTQi國際風味暨品質評鑑大賽，一星「風味絕...
「黃金山葵米磚」獲得比利時2019 iTQi國際風味暨品質評鑑大賽，一星「風味絕佳獎」。圖／陳岱聲提供
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「黃金山葵米磚」獲得比利時2019 iTQi國際風味暨品質評鑑大賽，一星「風味絕...
「黃金山葵米磚」獲得比利時2019 iTQi國際風味暨品質評鑑大賽，一星「風味絕佳獎」。圖／陳岱聲提供
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「黃金山葵米磚」獲得比利時2019 iTQi國際風味暨品質評鑑大賽，一星「風味絕...
「黃金山葵米磚」獲得比利時2019 iTQi國際風味暨品質評鑑大賽，一星「風味絕佳獎」。圖／陳岱聲提供
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