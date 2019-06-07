遲來一甲子的婚紗！高職生幫長輩圓夢披白紗

2019-06-07 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



不一樣的婚紗走秀！雲林大德工商時尚造形科師生，昨到斗六市梅林社區，幫10名歲數加起來近千歲的長輩梳妝打扮，並為他們換上白紗、西裝，來場婚紗走秀，不少長輩綻開笑顏，直說「婚紗遲來了一甲子，終於圓夢」。

梅林社區關懷據點昨天一早充滿喜氣和溫馨感，80多歲的阿公、阿嬤們，在師生們巧手下吹頭髮、做造形、化上新娘妝或繫上領帶。

90歲黃藍不阿嬤笑說，早年家境不寬裕，且當時西式婚紗不普及，她和另一半只有簡單婚禮，能穿上白紗，讓她重溫當年結婚時的喜悅與期待感。

「呷到80多歲很幸福！」87歲張鳯枝梳妝打扮後，大家問起她幸福嗎？她漸露羞澀表情直說穿婚紗圓夢「很幸福」，也不忘提醒協助拉裙擺的學生別拉太高，以免她穿幫，此話一出讓眾人笑開懷。

阿公林清吉則與妻子邱素蓮情牽一甲子，素蓮阿嬤可能太緊張，要走到拍攝點時，不小心將清吉阿公拋在身後，在眾人提醒下才牽起老公，最後在大家簇擁下，清吉阿公親吻了素蓮阿嬤，並說老婆穿婚紗真的很漂亮！