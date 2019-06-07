親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

言承旭、AKIRA比一比！林志玲會嫁他 這2人早就算到了

下周梅雨季鋒面逼近 吳德榮：有致災性大量降水潛勢

遲來一甲子的婚紗！高職生幫長輩圓夢披白紗

2019-06-07 07:27聯合報 記者李京昇╱即時報導

不一樣的婚紗走秀！雲林大德工商時尚造形科師生，昨到斗六市梅林社區，幫10名歲數加起來近千歲的長輩梳妝打扮，並為他們換上白紗、西裝，來場婚紗走秀，不少長輩綻開笑顏，直說「婚紗遲來了一甲子，終於圓夢」。

梅林社區關懷據點昨天一早充滿喜氣和溫馨感，80多歲的阿公、阿嬤們，在師生們巧手下吹頭髮、做造形、化上新娘妝或繫上領帶。

90歲黃藍不阿嬤笑說，早年家境不寬裕，且當時西式婚紗不普及，她和另一半只有簡單婚禮，能穿上白紗，讓她重溫當年結婚時的喜悅與期待感。

「呷到80多歲很幸福！」87歲張鳯枝梳妝打扮後，大家問起她幸福嗎？她漸露羞澀表情直說穿婚紗圓夢「很幸福」，也不忘提醒協助拉裙擺的學生別拉太高，以免她穿幫，此話一出讓眾人笑開懷。

阿公林清吉則與妻子邱素蓮情牽一甲子，素蓮阿嬤可能太緊張，要走到拍攝點時，不小心將清吉阿公拋在身後，在眾人提醒下才牽起老公，最後在大家簇擁下，清吉阿公親吻了素蓮阿嬤，並說老婆穿婚紗真的很漂亮！

10名長輩在梅林社區居民、大德工商師生見證下再次圓夢；梅林社區發展協會理事長林通能表示，早年很多長輩礙於經濟條件，結婚儀式從簡一輩子不曾穿過婚紗，因此和女兒林宜樺與就讀大德工商的外孫女高毓嬪，並在校方支持下，決定幫長輩們圓夢。

雲林大德工商時尚造形科師生幫梅林社區10名長輩一圓婚紗夢，林清吉阿公（左）親吻情...
雲林大德工商時尚造形科師生幫梅林社區10名長輩一圓婚紗夢，林清吉阿公（左）親吻情牽一甲子的妻子邱素蓮。記者李京昇／攝影
分享
雲林大德工商時尚造形科師生，幫梅林社區10名長輩梳妝打扮、換上白紗或西裝，一圓婚...
雲林大德工商時尚造形科師生，幫梅林社區10名長輩梳妝打扮、換上白紗或西裝，一圓婚紗夢。記者李京昇／攝影
分享
雲林大德工商時尚造形科師生，幫梅林社區10名長輩梳妝打扮、換上白紗或西裝，一圓婚...
雲林大德工商時尚造形科師生，幫梅林社區10名長輩梳妝打扮、換上白紗或西裝，一圓婚紗夢。記者李京昇／攝影
分享

婚紗結婚婚禮
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

端午連假 看台南百隊搶龍舟王

2019-06-07 00:06

台南正興街名店 不敵夾娃娃機店

2019-06-06 23:17

使用者付費 台南市民看古蹟擬收費

2019-06-06 23:58

雲林斗六爭設老人中心 衛福部允補助

2019-06-06 23:50

疑慮未除 日友申請掩埋場遭退

2019-06-06 23:48

對流雲系旺盛 雲林古坑山區下起冰雹

2019-06-06 18:33

地方疑慮未除 日友下營廢棄物處理場申請遭退件

2019-06-06 18:17

「慢沒關係也能學會」母愛提升心智障礙生能力

2019-06-06 16:28

台南焚化爐用地將變掩埋場地方譁然 議員率里長抗爭

2019-06-06 15:08

台南老街街景再度躍上日本雜誌封面

2019-06-06 15:08

南市偵查佐蘇照明退休當導遊 放下警察身段服務第一

2019-06-06 14:32

台南Style發威！神農街再登上日本型男雜誌封面

2019-06-06 14:03

台18線阿里山公路石籠擋土牆變形 公路局緊急搶修

2019-06-06 13:53

端午連假到嘉義市怎麼玩？懶人包在這裡

2019-06-06 13:50

失智長輩當711高年級實習生 黃敏惠來「取經」

2019-06-06 13:10

斗六老人佔全縣14% 立委爭取設置多功能型老人活動中心

2019-06-06 12:12

台南古蹟推使用者付費 擬向台南市民收費

2019-06-06 11:57

300歲榕仔公將移植 台南農業局請示神明專家敲定作業

2019-06-06 11:24

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

柯文哲又發飆 批交通大隊「笨到連數字都不會看」

2019-06-06 18:05

備胎市長究竟是誰？ 柯文哲笑回：高嘉瑜是可考慮的人選

2019-06-06 14:01

黃國昌會勘枋寮飄臭養雞場 屏縣府缺席戰神氣炸

2019-06-06 11:56

桃園「測噪」照相揪非法改裝車 試辦4小時拍逾千張

2019-06-06 18:30

千字文寫下患妥瑞症的感受 男童求助治療、學和平相處

2019-06-06 08:14

黃國昌南下帶隊抗議屏東縣政府 鄉親激動下跪

2019-06-06 15:09

屏東市逢甲商圈怎麼沒落的？議會要組專案小組實地訪查

2019-06-06 09:18

基隆和平島將重現沖繩風情 日人風車拉麵開賣限360碗

2019-06-06 14:04

星空美景發大財！ 台東熱氣球媲美土耳其 8年吸金320億

2019-06-06 09:00

影／廢校土地成金雞母？ 富田舊校地獲代表會同意處分

2019-06-06 18:45

台南古蹟推使用者付費 擬向台南市民收費

2019-06-06 11:57

女議員養雞場無法可管？枋寮鄉長祭兩招

2019-06-06 16:33

韓國瑜包場邀學生觀賞「出發」 分享陳彥博正面能量

2019-06-06 22:22

南北戰神屏東雞場大會師 黃國昌批中央地方互踢皮球

2019-06-06 08:05

館長捐60萬！苗議員鄭聚然：守諾叫他爸、捐百萬叫「爺爺」

2019-06-06 15:32

柯文哲：與台灣相比 台北更需要我

2019-06-06 16:18

新北市超商、咖啡店騎樓禁菸 台北市9月跟進

2019-06-06 14:06

另類書店興起 屏東市區愈來愈文青

2019-06-06 19:47

再捐60萬叫館長爺爺！鄭聚然：我為弱勢學童發聲

2019-06-06 14:25

林瑞陽回娘家：7月千人到童玩節，年底萬人遊宜蘭

2019-06-06 14:26

聯醫員工績效獎金遭打6折 工會不滿院方沒溝通

2019-06-06 10:53

台南焚化爐用地將變掩埋場地方譁然 議員率里長抗爭

2019-06-06 15:08

駁斥民進黨民調 藍營議員：只是要「修理」韓國瑜而已

2019-06-06 20:55

300歲榕仔公將移植 台南農業局請示神明專家敲定作業

2019-06-06 11:24

許效舜選基市長？謝立功：優秀人才對基隆都是好事

2019-06-06 09:32

多良火車站新亮點曝光！ 遊客：準備去打卡

2019-06-06 13:54

影／端午節何處去？來嘉義吹「瘋狂泡泡」

2019-06-06 12:17

高雄「最噁土地」遭廢油泥汙染 預計今清除完畢

2019-06-06 17:09

韓國瑜看完陳彥博紀錄片大推：讓人感動 熱淚盈眶　

2019-06-07 02:00

台南Style發威！神農街再登上日本型男雜誌封面

2019-06-06 14:03

柯文哲：除議員名字 7/1起違建資料全上網

2019-06-06 16:47

汐止民生線何時動工？ 侯友宜：等交通部核定就開始

2019-06-06 13:11

8日挺韓花蓮大會師 傅崐萁可能不上台

2019-06-06 17:46

東興圳景觀再造今動工 一期工程要改善竹北水圳景觀

2019-06-06 11:23

他賣奶茶盈餘送白米10多年 今和議員送600包助弱勢

2019-06-06 13:35

台南老街街景再度躍上日本雜誌封面

2019-06-06 15:08

備胎市長是誰？柯文哲：高嘉瑜是可考慮的人選

2019-06-06 15:43

北市違建拆不掉 柯P再祭鐵腕：7月起公布協調會資料

2019-06-06 16:37

水庫設太陽光電發電系統 大湖鄉長：美腿貼塊布殺風景

2019-06-06 19:58

影／民生國中學生嘉義火車站快閃 演出「癡情玫瑰花」

2019-06-06 16:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top