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流浪狗問題從源頭處理 民代建議收容所收容棄養的人

2019-06-06 20:37聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣議會多會議員日前提出流浪狗太多，問題嚴重，嘉義縣議員何子凡認為處理浪狗問題，除了加強宣導絕棄、不棄養，領養代替購買，一定要從源頭嚴格執行，嚴肅建議「收容所應該收容那些棄養動物的人」，嚴格稽查取締棄養行為。

翁章梁說，縣府將設置精準捕捉專線，執行捕捉、緊急救援、運送、絕育及委外收容安置等，將編列經費720萬元，以每隻每月代養費1000元，委託民間機構代養。

依據農委會游蕩犬隻數量最新調查報告，全國共14萬6千多隻，嘉義縣縣9千餘隻，106年2月開始實施零安樂死政策後，嘉義縣縣流浪犬增加2.5倍。

若要全數捕捉而成立專責管制隊，經費每年約需704萬，後續收容如以每間收容所500隻計算，需興建18間收容所才足以應付，但需經費約27億。

另後續管理費用每年約2億多（每隻每年管理費約2.4萬；未含絕育與醫療等）。收容後犬隻生命將延續10年，所需照護費約21億6000萬元，花費社會成本極大。

嘉義縣動物防治所表示，今年預估犬貓絕育4500隻，希望其中有一半以上的比例是流浪犬，期能逐步解決流浪犬問題，但要對流浪犬進行誘捕、絕育、放回原地（TNR），比較難做，花費人力和經費，但有些村里很配合，執行成效就很好。

嘉義縣動物防治所希望今年進行犬貓絕育，有一半以上是流浪犬，有些村里很配合，執行成...
嘉義縣動物防治所希望今年進行犬貓絕育，有一半以上是流浪犬，有些村里很配合，執行成效就很好。記者謝恩得／翻攝
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縣議員何子凡（右）在縣長翁章梁（左）的施政報告上，針對流浪狗源頭處理，建議「收容...
縣議員何子凡（右）在縣長翁章梁（左）的施政報告上，針對流浪狗源頭處理，建議「收容所收容棄養的人」。記者謝恩得／攝影
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流浪犬棄養翁章梁
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