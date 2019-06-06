流浪狗問題從源頭處理 民代建議收容所收容棄養的人

2019-06-06 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣議會多會議員日前提出流浪狗太多，問題嚴重，嘉義縣議員何子凡認為處理浪狗問題，除了加強宣導絕棄、不棄養，領養代替購買，一定要從源頭嚴格執行，嚴肅建議「收容所應該收容那些棄養動物的人」，嚴格稽查取締棄養行為。

翁章梁說，縣府將設置精準捕捉專線，執行捕捉、緊急救援、運送、絕育及委外收容安置等，將編列經費720萬元，以每隻每月代養費1000元，委託民間機構代養。

依據農委會游蕩犬隻數量最新調查報告，全國共14萬6千多隻，嘉義縣縣9千餘隻，106年2月開始實施零安樂死政策後，嘉義縣縣流浪犬增加2.5倍。

若要全數捕捉而成立專責管制隊，經費每年約需704萬，後續收容如以每間收容所500隻計算，需興建18間收容所才足以應付，但需經費約27億。

另後續管理費用每年約2億多（每隻每年管理費約2.4萬；未含絕育與醫療等）。收容後犬隻生命將延續10年，所需照護費約21億6000萬元，花費社會成本極大。