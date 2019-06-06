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嘉義縣鐵路高架化遲無進展 縣長：8成信心可爭取到

2019-06-06 18:54聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣長翁章梁上任今天第一次到縣議會做施政報告，多名縣議員熱烈詢問，縣議員林于玲表示施政報告的文書內容，為何隻字未題鐵路高架化，是發生什麼問題。翁章梁答覆文書內容僅是口頭施政報告，鐵路高架化案一直在進行。

林于玲表示翁章梁在選縣長前，和立委陳明文曾到民雄召開詋明會，當場提到民雄鐵路高架化會在去年10月底前完成可行性評估，但至今沒有消息，林于玲說，希望民雄鐵路高架化不要再成為選舉操作。翁章梁答覆已送案審查。

縣議員王啟澧則關切爭取水上段鐵路高架化，詢問嘉義縣爭取的鐵路高架化是否已無下文，翁章梁表示這是民眾關切的事，他一直在克服所有困難，積極爭取。王詢問成功機會有多少，翁答有8成以上，王詢問如果翁在任內沒爭取到，是否不選下屆選縣長，翁表示有信心8成以上可爭取到。

王啟澧表示，若沒有爭取到，高架後的調度場在水上鄉，環評是否做了。縣建設處長林聰利答詢已做環評，王啟澧說，但嘉義縣政府竟未表達意見，實在太離譜了。翁章梁示是前任縣長任期時的事，還要再了解。

翁章梁表示，未來調度場案還需縣市政府協助，未來如果水上的鐵路高架化沒過，他反對單單只在水上設調度場，王啟澧說，如果嘉義縣的鐵路高架化沒過，他一定要反對在水下設置調度場，最近地主們要抗議，邀請縣長一起參加。

嘉義縣長翁章梁上任等一次到縣議會做施政報告。記者謝恩得／翻攝
嘉義縣長翁章梁上任等一次到縣議會做施政報告。記者謝恩得／翻攝
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縣議員王啟澧要求縣長翁章梁承諾，若水上段鐵路未高架化，是否要辭職。記者謝恩得／攝...
縣議員王啟澧要求縣長翁章梁承諾，若水上段鐵路未高架化，是否要辭職。記者謝恩得／攝影
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縣議員林于玲（右）要求民雄鐵路高架化不要淪為政治操作，縣長翁章梁（左）表示正積極...
縣議員林于玲（右）要求民雄鐵路高架化不要淪為政治操作，縣長翁章梁（左）表示正積極進行。記者謝恩得／攝影
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鐵路高架化翁章梁環評
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