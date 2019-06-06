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少燃炮多公益 台南南區廟宇自許「好厝邊」

2019-06-06 16:55聯合報 記者邵心杰╱即時報導

地方廟宇是社區的信仰中心，也是凝聚社區民眾情感與生活不可或缺的一環；台南市南區區長蔡秀琴連日來走訪區內廟宇，希望公所與廟宇兩個最接地氣的單位共同合作，少燃炮多公益，不僅響應市府廟會優質化政策，也能成為愛心團隊的一員，成為弱勢者向上流動的助力，成為社區的「好厝邊」。

區長蔡秀琴為了深入了解各廟宇的問題，連日來安排參訪行程，宣導廟會優質化政策，鼓勵減金減燒、少燃放鞭炮，同時，能在廟會活動前20日向區公所及警察單位提出申請，晚上10時至隔日上午7時，及學校、醫院及圖書館周圍不得燃放鞭炮及使用擴音設備，寺廟跨區進香參拜及外縣市廟宇進香團也能遵守。

下林地區玉聖宮表示，目前燃炮的金額，每年逐漸遞減，轉入公益救助，那是玉聖宮努力前進的目標；區長也邀請廟方加入公所公益平台，讓救助的效益發揮到更大。曾獲國際宜居城市獎金華社區的金鑾宮指出，很早就在低碳的議題上盡力，僅燃放一串環保炮施行許久，並將廟裡所得回饋給當地學校，且結合在地人力為社區治安把關。

蔡秀琴說，此次走除了廟務的了解，更希望廟宇能成為社區的「好厝邊」，並與里、社區有共識，共同合作，為在地服務盡一份心力。

曾獲國際宜居城市獎金華社區的金鑾宮指出，很早就在低碳的議題上盡力，僅燃放一串環保...
曾獲國際宜居城市獎金華社區的金鑾宮指出，很早就在低碳的議題上盡力，僅燃放一串環保炮施行許久。記者邵心杰／翻攝
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台南市南區區長蔡秀琴走訪區內廟宇，希望公所與廟宇兩個最接地氣的單位共同合作，少燃...
台南市南區區長蔡秀琴走訪區內廟宇，希望公所與廟宇兩個最接地氣的單位共同合作，少燃炮多公益。記者邵心杰／翻攝
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