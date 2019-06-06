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「慢沒關係也能學會」母愛提升心智障礙生能力

2019-06-06 16:28聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

「他們只是慢而已，慢沒關係，用心陪伴也能學會」！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天舉辦心智障礙者職業體驗，16歲吳雨軒原是中度已轉為輕度，吳媽媽分享經驗，是長期用耐心和鼓勵陪伴，吳雨軒今天體驗創意商品製作，能親手從頭到尾完成Q粽划龍舟馬克杯， 並在馬克杯上印媽媽的名字，「想送給媽媽」。

今天課程 在「創意商品設計及製作班」職訓師郭文軒等人引導下，先在電腦前編排圖樣及文字，接著用熱轉印紙把稿件列印出來，裁切完成再對準馬克杯仔細黏貼，最後放入熱轉印機180度高溫加熱轉印，應景的Q粽划龍舟馬克杯就出爐了，吳雨軒說遇到困難一步步學習，就能完成，非常開心。

吳雨軒目前就讀台南高工綜合職能科，天生患有心智、學習、情緒等多重障礙，吳媽媽分享，雨軒國小是中度心障，國中時轉為輕度，有此轉變主要是用愛與陪伴，她說，心障的小孩容易自卑，遇到情緒低落也會一直陷在裡面走不出來，所以她堅持用鼓勵、肯定的方式，讓女兒知道家人永遠支持她，那麼她就會有信心、不放棄自己，一直進步下去。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，一般心障者在就業市場上，多從事簡單或重複性的工作，職業體驗則會安排稍有複雜度的職類，由職訓師、教保員及一對一的輔導員引導邊學、邊做，讓心障者透過學習、反複試做，知道自己有能力可以做到更多，未來也可嘗試更多專業領域的工作。

劉邦棟說，分署的職訓班是融合式教育，身心障礙者在錄訓甄試可加總分3%，職訓期間領有身障證明也可領取職訓津貼，鼓勵身障者學習一技之長，也盼企業多給身障者機會。

雲嘉南分署近期推出失業者自辦職前訓練課程，訓練費用由政府全額補助，有廣告設計（文創行銷）、數位設計（網頁設計&網路工程）、室內設計、電腦輔助機械繪圖、消防安全設備管理等15種課程，即日起開放報名至7月1日，詳情可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢報名。

吳雨軒（粉紅衣）體驗製作馬克杯，透過學習也能完成技術性作業。圖／雲嘉南分署提供
吳雨軒（粉紅衣）體驗製作馬克杯，透過學習也能完成技術性作業。圖／雲嘉南分署提供
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吳雨軒（右二）完成馬克杯獻給媽媽，媽媽潘錦香（右一）很感動，雲嘉南分署長劉邦棟（...
吳雨軒（右二）完成馬克杯獻給媽媽，媽媽潘錦香（右一）很感動，雲嘉南分署長劉邦棟（中）也表示肯定。圖／雲嘉南分署提供
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吳雨軒（前左二）今天體驗完成馬克杯製作，雲嘉南分署長劉邦棟（前左三）、科長曾秋瑾...
吳雨軒（前左二）今天體驗完成馬克杯製作，雲嘉南分署長劉邦棟（前左三）、科長曾秋瑾、職訓師郭文軒都表示肯定，吳媽媽潘錦香（前左一)很感動。圖／雲嘉南分署提供
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