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職災弱勢家中飄粽香 台南勞工局探弱勢勞工

2019-06-06 16:19聯合報 記者謝進盛╱即時報導

端午節前夕，台南市政府勞工局長王鑫基，今偕同社團法人台南市勞工志願服務協會及大台南總工會與勞工局同仁，將台南市餐飲產業工會會員及學員親手特製熱騰騰粽子，致贈給30戶職災、弱勢勞工家庭，表達社會的溫暖。

勞工局持續邀請合作多年的台南市餐飲產業工會理事長郭國仁再度參予今年「關懷弱勢、粽香傳情」活動，今一早工會會員及學員展現超高手藝，手作出一顆顆香氣撲鼻、垂涎欲滴的美味粽子，並在王鑫基帶領，偕同社團法人台南市勞工志願服務協會理事長林文一、大台南總工會副理事長陳美靜、秘書長王永木及勞工局同仁兵分三路，將熱騰騰的粽子分送給居住在永康、安南、歸仁、仁德、七股、西港、善化、麻豆、六甲、下營、鹽水、柳營、新營、官田、大內區等30戶職災、弱勢家庭。

今日關懷第一站來到的是位在永康區的曾姓原民，10年前從事板模工作摔倒，傷及腰椎後便無法工作，去年發現罹患口腔癌，持續進行化療中，並患有帕金森氏症，手腳嚴重抖動，已無法再就業；還有名楊姓原民勞工，因自身疾病導致雙眼失明，且因眼疾無法自理生活無法工作，目前僅靠原住民老人年金及朋友支助過活，經濟十分拮据。永康區沈姓原住民職災勞工從事清潔工作，於高處作業時，不慎墜落地面導致雙腿骨折，至今仍無法正常工作；沈君育有年幼子女，僅靠配偶微薄薪資負擔家計，家庭經濟壓力沉重。

王鑫基表示，市長黃偉哲上任後非常重視職災、弱勢勞工家庭多元性照顧，對原住民勞工朋友亦十分關注。勞工局除結合各職(產)業工會專業志工協助進行房屋修繕外，並持續對這些面臨生活困境的職災、弱勢家庭提供後續關懷與物資協助。其中，房屋修繕計畫結合九大工會志工發揮所長，目前已完成88戶。

端午節前夕，台南市政府勞工局長王鑫基（左三）等人今探視弱勢勞工。圖/勞工局提供
端午節前夕，台南市政府勞工局長王鑫基（左三）等人今探視弱勢勞工。圖/勞工局提供
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端午節前夕，台南市政府勞工局長王鑫基（右二）等人今探視弱勢勞工。圖/勞工局提供
端午節前夕，台南市政府勞工局長王鑫基（右二）等人今探視弱勢勞工。圖/勞工局提供
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職災勞工局
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