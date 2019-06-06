台南焚化爐用地將變掩埋場地方譁然 議員率里長抗爭

2019-06-06 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



清運業者日友公司在台南下營麻豆交界約3公頃土地，重新申請事業廢棄物掩埋場，引起地方譁然，今天下午在環保局新營辦公室舉辦首次審查會，市議員陳秋宏率10多名里長前往拉布條抗議，誓死反對到底，審查會持續進行中。

對於地方抗爭，日前業者表示一切依法申請，會遵照法令，不會造成二次汙染，化解地方疑慮，日友公司公關人員手機下午未接，並未進一步回應。

據知，日友公司在今年 5 月 7 日分割台南下營廢棄物焚化及掩埋場資產與執照，隨即向台南市政府環保局提出日友環保公司下營掩埋場申請變更設置案，消息傳出，地方震驚，紛紛再度表達反對立場。

陳秋宏下午率領10多名下營麻豆里長來到環保局新營辦公室審查會場表達不滿，同時拉布條高喊口號反對到底，警方不敢大意，出動10 多名警力在場戒護，所幸未引發更大抗爭。