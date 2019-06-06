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台南焚化爐用地將變掩埋場地方譁然 議員率里長抗爭

2019-06-06 15:08聯合報 記者謝進盛╱即時報導

清運業者日友公司在台南下營麻豆交界約3公頃土地，重新申請事業廢棄物掩埋場，引起地方譁然，今天下午在環保局新營辦公室舉辦首次審查會，市議員陳秋宏率10多名里長前往拉布條抗議，誓死反對到底，審查會持續進行中。

對於地方抗爭，日前業者表示一切依法申請，會遵照法令，不會造成二次汙染，化解地方疑慮，日友公司公關人員手機下午未接，並未進一步回應。

據知，日友公司在今年 5 月 7 日分割台南下營廢棄物焚化及掩埋場資產與執照，隨即向台南市政府環保局提出日友環保公司下營掩埋場申請變更設置案，消息傳出，地方震驚，紛紛再度表達反對立場。

陳秋宏下午率領10多名下營麻豆里長來到環保局新營辦公室審查會場表達不滿，同時拉布條高喊口號反對到底，警方不敢大意，出動10 多名警力在場戒護，所幸未引發更大抗爭。

「當地都是良田，屬農業用地，一旦設立後附近麻豆 下營文旦、魚塭，恐怕因汙染全部報銷！」陳秋宏及麻豆北勢里長莊嘉富等多名里長說，此審查案已歷經逾20年，9年前業者已自行拆除焚化爐，改變了當初申請焚化爐政策。現今財團再次向環保局提出掩 埋場的申請變更審查，鄉親們捍衛生存權，拒絕汙染，一定反對到底。

台南下營麻豆交界處業者提出申請事業廢棄物掩埋場地方譁然，市議員陳秋宏（中）等率領...
台南下營麻豆交界處業者提出申請事業廢棄物掩埋場地方譁然，市議員陳秋宏（中）等率領里長群前往環保局新營辦公室拉布條抗議。記者謝進盛/攝影
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台南下營麻豆交界處業者提出申請事業廢棄物掩埋場地方譁然，市議員陳秋宏（中）等率領...
台南下營麻豆交界處業者提出申請事業廢棄物掩埋場地方譁然，市議員陳秋宏（中）等率領里長群前往環保局新營辦公室拉布條抗議。記者謝進盛/攝影
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台南下營麻豆交界處業者提出申請事業廢棄物掩埋場地方譁然，里長群前往環保局新營辦公...
台南下營麻豆交界處業者提出申請事業廢棄物掩埋場地方譁然，里長群前往環保局新營辦公室拉布條抗議。記者謝進盛/攝影
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廢棄物焚化爐
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