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端午連假到嘉義市怎麼玩？懶人包在這裡

2019-06-06 13:50聯合報 記者李承穎╱即時報導

端午節除了吃粽子還能幹嘛？嘉義市觀光處今天指出，可以來嘉義市「重生電音祭野餐派對」、「瘋狂泡泡實驗室」特展，過個不一樣的端午，現在也是嘉義市春遊補助期間，來嘉旅遊不但可以抽百萬汽車大獎等多項好禮，還可以免費吃冰。

嘉義唯一免費的大型戶外電音派對「2019重生電音祭」，將本周六下午3點到晚上9點，於文化公園登場，DJ組包括台中DJ Verna、DJ 47，以及遠從馬來西亞來的DJ Alexx、DJ Beast。

饒舌歌手組包括海選出來自嘉義的TAIL、CYC諸羅城和高雄STF抒天弗，還有8組特別演出以及學生組表演，以及嘉義Big Room Drops 壞男子團體「Turkey Rice」擔當壓軸，今年重生電音祭結合「回嘉野餐趣」，融合時下流行的電子音樂與親子野餐，活動詳情可上重生電音祭官方粉絲專頁「Party Makers重生電音祭」。

「瘋狂泡泡實驗室」特展在明天上午10時在嘉義文化創意產業園區Q棟盛大開展，共有5大特色展區，包含「瘋狂泡泡實驗室」介紹實驗室內部裝置與泡泡相關科學小知識，教導科學原理、「啵啵球池」在充滿童趣的球池內，營造繽紛多彩的視覺變化和「泡泡雪花球」創造出泡泡飄落紛飛的夢幻場景。

「泡泡製造所」提供泡泡水池及泡泡達人道具，可以自行製造各種效果和形狀的泡泡，並體驗被泡泡圍繞的奇幻之旅，以及免費觀賞「泡泡劇場與工作坊」等精采活動，詳情可至嘉義文化創意產業園區網站查詢。

市府指出，現在正值春遊專案期間，市府在端午連假推出「搭火車嗑冰棒」，6月30日前到嘉義市住宿春遊專案飯店的旅客，搭乘檜木小火車即可憑活動乘車票根至檜意森活村農業精品館，兌換消暑冰棒1支，數量有限，兌完為止。

夜晚還可到蘭潭欣賞音樂噴泉，寬度及最高水柱均可達50公尺，搭配七彩燈光效果及6首特色曲目，是「來嘉」一定要造訪的夜間景點。

春遊期間，市府也推出旅客登錄消費發票抽獎活動，最大獎為Toyota C-HR百萬汽車，抽獎活動詳情可至嘉義市觀光旅遊網以及愛遊嘉義查詢。同時為配合春遊專案，至6月30日止持續推出電子票證免費搭乘本市3條市區公車，包含市區1路、66路(台灣好行-光林我嘉線)、7路。

「瘋狂泡泡實驗室」特展，打造夢幻場景。照／嘉義市府提供
「瘋狂泡泡實驗室」特展，打造夢幻場景。照／嘉義市府提供
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嘉義唯一免費的大型戶外電音派對「2019重生電音祭」。照／嘉義市府提供
嘉義唯一免費的大型戶外電音派對「2019重生電音祭」。照／嘉義市府提供
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嘉義市哪裡可玩，市府提供懶人包。照／嘉義市府提供
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嘉義市哪裡可玩，市府提供懶人包。照／嘉義市府提供
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「瘋狂泡泡實驗室」特展，打造夢幻場景。照／嘉義市府提供
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野餐馬來西亞
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