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失智長輩當711高年級實習生 黃敏惠來「取經」

2019-06-06 13:10聯合報 記者李承穎╱即時報導

天主教中華聖母基金會與7-ELEVEN新大業門市合作「幾點了咖啡館」，讓失智症的長輩，到門市當「高年級實習生」，是全台首創，嘉義市長黃敏惠今天上午向「阿公阿嬤」學習，86歲的婦人「阿金」和77歲老翁「阿郎」正當店員，黃敏惠一進店門，阿金立刻大喊「阿惠，你怎麼會來？」，原來她是黃的嬸婆，兩人在門市相見歡，氣氛熱鬧又溫馨。

阿金教導從沒擔任過店員的黃敏惠如何製作咖啡，阿金說「這鍵按下去就對了」，獨特教法的讓黃哈哈大笑；阿郎則是教導黃敏惠學習收銀，快速心算，比市長更快算出找錢金額。

阿金參與服務已長達兩年，是元老級實習生，阿金改良客人來店的招呼語，從「歡迎光臨」變成台語版「有閒來坐」、「祝你中一千萬，如果有得到要請客」，遇到黃敏惠還說「哩自己人啦，有中獎的話中100萬就好！」

阿郎過去是工廠老闆，十多年前退休後中風，變得內向不愛笑，在家中也很少與家人互動，實習一年半以來，不僅學會煮咖啡、站收銀櫃台，甚至心算找錢能力越來越精準，幾乎不出錯，客人一句讚賞就會讓他漾起害羞的微笑。

黃敏惠說，好一陣子沒看到嬸婆，沒想來到門市當高齡實習生，感謝7-ELEVEN與天主教中華聖母基金會合作「幾點了咖啡館」，提供失智長輩一個安全的社交場所，讓長輩有機會跟人互動，達到減緩失智效果，雖然長輩動作慢了些，但客人都願意等待的，這份「等待」讓人感動。

7-ELEVEN說，失智長輩每周四上午10點到11點到新大業門市和嘉北門市實習，除了學習煮咖啡、送餐，也讓長輩在收銀櫃台協助找零，雖然收銀機都有找錢鍵，但為了找回爺奶過去的能力，門市夥伴都鼓勵爺奶直接心算，長輩們在門市的情緒趨於穩定，目前全台陸續有6間「幾點了咖啡館」，讓失智長輩走入人群。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏說，過去的失智症患者多只有治療師、照服員、病友和長輩互動，少有機會與其他民眾男女互動，透過適度引導和陪伴，用正面、包容態度讓長輩與社會互動，就能讓長輩重拾失落的人際關係。

市長黃敏惠與失智婦人阿金逗趣互動。照／嘉義市府提供
市長黃敏惠與失智婦人阿金逗趣互動。照／嘉義市府提供
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市長黃敏惠與長輩們學習當店員。照／嘉義市府提供
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咖啡館失智症黃敏惠
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