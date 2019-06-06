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氣溫升濕度增 注意寵物食品易受潮變質

2019-06-06 13:09中央社 台北6日電

台北市動保處今天說，氣溫漸升造成濕度增加，導致寵物食品易受潮、變質，像乾飼料、罐頭應盡快讓寵物吃完，發現外包裝破損、瓶身鼓脹或出現異物時，避免讓毛小孩食用。

動物保護處防疫檢驗組組長連韻晴指出，端午節將屆，氣溫、濕度逐日攀升，寵物食品容易受潮、變質，像未完全密封乾飼料或罐頭已打開若沒馬上吃完，可能造成沙氏桿菌、致病性大腸桿菌等病原微生物孳生。建議飼主記得把寵物食品妥善儲存在通風陰涼處，並保存在密閉容器內，確保新鮮度和乾燥度。

此外，動保處5月起著手抽查市售寵物食品，並委託衛生福利部或財團法人全國認證基金會認證的食品實驗室進行檢驗。至目前為止共採樣14件，皆未檢出有害病原微生物及重金屬等物質，後續會持續抽查檢驗。

飼主也可初步檢查寵物食品品質，如發現外包裝破損、瓶身鼓脹或出現異物時，應避免讓毛寶貝繼續食用。

動保處建議，選購寵物食品時應挑選完整標示及來源明確的產品，並遵照標示內容食用及保存，在高溫環境下，建議拆封後，盡速食用完畢並妥善保存，防止病原菌及蚊蟲汙染。

動保處表示，寵物食品業者應遵守消費者保護法規定，維持自主品質控管作業，且動物保護法規定，寵物食品應確實揭露資訊，並審慎選擇宣傳及廣告用字，避免觸法。

寵物高溫
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