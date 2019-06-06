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300歲榕仔公將移植 台南農業局請示神明專家敲定作業

2019-06-06 11:24聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府農業局列管編號第164號300歲珍貴老榕樹「榕仔公」，因附近新營轉運站土地重劃後，老樹地勢低窪，農業局為維持老樹健康，經請示神明本月13日將邀請專家斷根，10月將老樹移植至鄰近地勢較高公園。

這株珍貴老樹位在新營交流道茄苳腳鎮安殿旁，早年被颱風吹倒又立足生根，樹型由三枝斜向生長的主幹構成，也有多枝氣生根引導入地。雖然老榕樹不是非常巨大，卻是許多耆老口中小時候乘涼玩耍的「榕仔公」，由鎮安殿管理委員會悉心照料，農業局則每年為老樹做健康檢查，必要時做樹木修剪。

老榕樹有許多傳奇故事，早期曾傳過園藝業者為樹修枝，結果準備的5支鏈鋸都當場故障，經過廟方燒香請示之後，才順利施作。這次老榕樹要搬家，當地居民及農業局極為慎重，經研商由鎮安殿主祀神明開天炎帝決定，降駕乩身指示移植至廟宇後方的公園，斷根時間經神明同意選定本月13日展開。

農業局委託擁有國際證照的專業廠商評估規劃，為老榕樹量身訂做縝密的移植計畫；包含各種檢測分析、土壤改良計畫、吊運計畫等等，再經由15位專家學者組成的「台南市樹木保護委員會」審查通過，預計本月為老榕樹斷根養根，10月吊運移植。希望完善的前置作業，能讓老榕樹搬到新家能夠更加舒適。

農業局說，台南市列管珍貴樹木有265號，由農業局人員每年逐株進行健康檢查和追蹤，遇到嚴重的病蟲害或安全風險，也第一時間邀請專家學者提供處置建議。樹木健檢結果放置於愛樹一生一世網站，民眾若發現珍貴樹木生病或有異樣時，也可向農業局通報：0800-241314。

農業局邀請專業人員先行檢視土壤，作為移植參考。圖/台南市政府農業局提供
農業局邀請專業人員先行檢視土壤，作為移植參考。圖/台南市政府農業局提供
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老榕樹根盤根錯節，生命力旺盛。圖/台南市政府農業局提供
老榕樹根盤根錯節，生命力旺盛。圖/台南市政府農業局提供
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台南新營轉運站旁的300歲樹齡老榕樹，農業局本月將展開移植作業。圖/台南市政府農...
台南新營轉運站旁的300歲樹齡老榕樹，農業局本月將展開移植作業。圖/台南市政府農業局提供
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