中特教校畢業典禮 李祥民獲伴唱機小巨人得總統獎

2019-06-05 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中特教學校今天畢業典禮，今年有154名畢業生，幼兒部6人，高職部148人，教育局長楊振昇到場獻上祝福。今年畢業生裡有7名學生得過總統教育獎、28名學生考取街頭藝人證照，畢業是人生下一個階段挑戰的開始。

教育局表示，今年設立全台特殊教育學校第一個「就業導向專班」，專班中的12名學生有11人已成功就業；高職部畢業生中，也有17名學生穩定就業。

今年畢業生李祥民是智能障礙極重度、伴隨肢體障礙，雙腳萎縮需坐輪椅，也有嚴重近視及斜視。但他不因家中清苦抱怨或自卑，保持樂觀開朗的心，利用復健時間，跟著老師播放的音樂學習，去年6月考取台中市街頭藝人證照。

以製作電腦伴唱機聞名的金嗓電腦科技公司，近年專研行動式電腦伴唱機，金嗓公司與財團法人網銀社會福利基金會，昨天捐贈一套全新行動伴唱機給畢業生李祥民，讓他未來街頭藝人演出時不用煩惱。

前台中市政府民政局長、金嗓公司董事長蔡世寅表示，「工欲善其事，必先利其器」，李祥民自幼雖雙腳萎縮，但擁有一副好歌喉，不器不餒考上街頭藝人證照，希望這套行動伴唱機能減輕演出的負擔，讓工作更加順利。

李祥民的母親說，家中因經濟狀況無法負擔伴唱音響設備費用，很感謝企業贊助，讓兒子擁有一套謀生工具，唱歌的復健，讓兒子有成就感，也傳遞快樂，看到歌唱帶給他動力，很欣慰，

李祥民的母親說，本來還擔心沒有設備、或要購買大型設備給祥民當作演出工，這一套金嗓公司的行動式電腦伴唱機Super song，有觸控螢幕、5吋喇叭、32CH可控式無線麥克風行動伴唱機，隨時隨地使用都很方便，兒子收到禮物非常開心。