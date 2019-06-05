影／農委會提高公糧收購量 農民：稻作病害欠收新政策無感

2019-06-05 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



目前值嘉義縣一期稻作收割期，農委會為補貼農民葉稻熱病損失，提高公糧收購數量，太保市部分稻作先後感染葉稻熱病及穗稻熱病，嚴重欠收，梅埔里長官德發及梅埔社區發展協會理事長黃朝明，今天拿著大把稻穗「空包彈」訴苦說，農委會提高公糧收購量，不切實際，稻作平均欠收3至4成，收成大減，那有辦法繳公糧，與其提高收購數量，不如補貼損失。

太保市農會總幹事黃麗貞說，稻作感染病害欠收，又品質欠佳，建議農委會增加收購不符公糧標準的稻穀，做飼料使用，減少農民損失。今天天氣放晴，許多稻農擔心端節連假降雨，趕緊雇工開收割機收割，載稻穀到農會繳交烘乾，農會人員用測量濕度計量測濕度計價。

官德發及黃朝明說，去年一期稻作每分地可收成2000台斤，今年受天候影響，感染葉稻熱病及穗稻熱病，稻穗「空包彈」，嚴重欠收，每分地剩1400至1600斤，部分稻作還因大雨倒伏，收割得看老天臉色，遇雨無法收割，損失更嚴重， 農委會與其提高數量，不如補貼損失。

縣府農業處長許彰敏說，農委會主委陳吉仲日前到嘉義縣，農民反映葉稻熱病及穗稻熱病，嚴重欠收，農委會提高公糧餘糧收購數量，並研擬對地補貼，彌補農民損失，稻作感病雖是天候因素，施肥噴藥管理也是主因。