古蹟原台南州會整修 重現日治時期特色

2019-06-05 20:12 中央社 台南5日電



位於台南市中西區的市定古蹟「原台南州會」從去年開始整修，日治時期的牛眼窗等建築特色已重視。台南市議員邱莉莉今天與文化局長葉澤山前往訪視工程進度，盼台南再添景點。

台南市文化局指出，直轄市定古蹟「原台南州會」興建於日治時期，建造時與台南州廳相鄰接，為「台南州州會」與「台南市市議會」等民意機構議事場所。原台南州會於指定古蹟之後，經歷調查研究及修復設計，修復工程於民國107年8月2日展開，預計109年8月修復竣工。

葉澤山表示，原台南州會已有84年歷史，建築線條簡潔；牛眼窗點出古典特色，且在修復過程中發現許多歷史痕跡，如3樓自治史室原有木圓柱裝修及壁面痕跡、東側大門出入口原有地坪材質、十字廊1/4圓轉角等。此次修復工程將重現臨中正路3樓斜屋頂立面，恢復原有古蹟外貌。

他說，台南州會修復完成後將成為中西區圖書館，串連原林百貨、原日本勸業銀行台南支店、原台南合同廳舍、原台南測候所、原台南州廳及台南警察署等重要古蹟，成為古蹟活化再利用的典範。

邱莉莉表示，原台南州會曾在民國55年增建，至今主結構相當完整，是舊城區的寶。相信在古蹟活化後，除了成為規劃中的圖書館之外，也會是觀光散步路線的好去處，會要求文化局做好維護與保存。