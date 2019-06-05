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蓮香四藝 台南白河區公所邀遊客端午賞蓮品蓮

2019-06-05 18:57聯合報 記者謝進盛╱即時報導

端午連續假日接近，台南市白河區公所今在白河秀祐里舉人公廟，舉行2019白河蓮花季活動系列活動~蓮粽祈願暨蓮子品嘗會活動，邀請大小朋友來白河賞蓮、品蓮。

活動邀請仙草國小校長李志軒帶領太鼓隊演出「祈願響震天」，還有秀祐社區舞蹈表演，包括台南市政府農業局副局長李建裕、市議員張世賢、蔡育輝、趙昆原、前市議員賴惠員等近500人共襄盛舉。活動也安排「蓮粽祈願儀式」，由白河國中校長于淑英及白河商工師長帶領近百名學生前來祈福祝禱。

白河區公所更規劃祝禱祈願儀式，準備貢品除了鮮花、素果外還備有肉包、狀元糕、蓮粽等，喻意「包高中」，並由區長蕭福清帶領祝禱祈福疏文及贈予學生粽子香包配上文昌筆的「包中祈願掛飾」，保庇學生考運旺旺來、金榜題名。

白河區公所說，「2019白河蓮花季-蓮香四藝，五感白河」系列活動，將持續到8月中，後續還有「蓮鄉農村小旅行」、「蓮鄉社區文創DIY」、「蓮鄉話蓮趣、創意畫荷扇」、「定點導覽解說服務」、「看見白河攝影比賽」、「白河七淘趣-集章換好禮活動」等系列有趣好玩的活動，相關活動可上官網http://lotus.baihe.gov.tw查詢。

台南市白河區公所今在白河秀祐里舉辦系列活動，區長蕭福清（左一）分送包粽祈願小掛飾...
台南市白河區公所今在白河秀祐里舉辦系列活動，區長蕭福清（左一）分送包粽祈願小掛飾給學生，也邀請遊客端午連假來白河賞遊。圖/白河區公所提供
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