蓮香四藝 台南白河區公所邀遊客端午賞蓮品蓮

2019-06-05 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



端午連續假日接近，台南市白河區公所今在白河秀祐里舉人公廟，舉行2019白河蓮花季活動系列活動~蓮粽祈願暨蓮子品嘗會活動，邀請大小朋友來白河賞蓮、品蓮。

活動邀請仙草國小校長李志軒帶領太鼓隊演出「祈願響震天」，還有秀祐社區舞蹈表演，包括台南市政府農業局副局長李建裕、市議員張世賢、蔡育輝、趙昆原、前市議員賴惠員等近500人共襄盛舉。活動也安排「蓮粽祈願儀式」，由白河國中校長于淑英及白河商工師長帶領近百名學生前來祈福祝禱。

白河區公所更規劃祝禱祈願儀式，準備貢品除了鮮花、素果外還備有肉包、狀元糕、蓮粽等，喻意「包高中」，並由區長蕭福清帶領祝禱祈福疏文及贈予學生粽子香包配上文昌筆的「包中祈願掛飾」，保庇學生考運旺旺來、金榜題名。