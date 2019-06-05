親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

辭國會黨總顧問 蔡正元：妙天幫韓國瑜出錢出力是事實

陸建立「不可靠實體清單」 外商都被嚇到了

東石日照中心包粽 祖孫世代傳承技藝慶端午

2019-06-05 17:15聯合報 記者魯永明╱即時報導

後天端午節，天主教嘉義教區安道基金會附設東石鄉安德日照中心，今天上午首次舉辦祖孫世代包粽趣慶端午活動， 東石國小校長葉佳榔帶領學童，與長輩一起包粽，攜手共同推動祖孫代間學習，藉端午佳節，讓學童與日照長輩共同體驗傳統文化「包肉粽」樂趣，拉近世代間的距離。

學童不會包粽子，阿嬤細心教導，拿粽葉及糯米、餡料，綁粽子，學童看得有趣，動手包粽，還告訴阿公阿嬤端節愛國詩人屈原故事，場面溫馨有趣； 安道基金會秉持天主教會服務精神，東石日照中心2月22日揭牌啟用，是海區第一間日間照顧中心，日照中心除提供老人完善照顧服務，連結社區老幼間友善互動，成為當地社區居民可以共同成長、互動交流的多元照顧中心。

東石國小長期關懷弱勢，從事社會公益服務，校長葉佳榔帶領小朋友，透過端節活動，促使學童與長輩有接觸互動學習與分享的機會，讓祖孫世代間更相互認識和尊重，葉校長期許即將畢業的學童：「要做個真正快樂的人，快樂並非物質上，是心靈上的滿足，未來在人生道路能夠付出一己之力，關懷他人。」

安道基金會說，沿海偏鄉東石鄉社區，在地老化人口佔多數，家戶緊鄰的漁村社區，彼此間是重要的社區生活支持，沿海漁業為主，家家戶戶剖蚵，老年化、少子化及隔代教養普遍，年輕世代如何理解老化，接納並關懷長者，深耕為「友善高齡」生活是需要從小扎根。

天主教嘉義教區安道基金會附設東石鄉安德日照中心，上午首次舉辦祖孫世代包粽趣慶端午...
天主教嘉義教區安道基金會附設東石鄉安德日照中心，上午首次舉辦祖孫世代包粽趣慶端午活動， 東石國小校長葉佳榔帶領學童，與長輩一起包粽。圖／安道基金會提供
分享
天主教嘉義教區安道基金會附設東石鄉安德日照中心，上午首次舉辦祖孫世代包粽趣慶端午...
天主教嘉義教區安道基金會附設東石鄉安德日照中心，上午首次舉辦祖孫世代包粽趣慶端午活動， 東石國小校長葉佳榔帶領學童，與長輩一起包粽。圖／安道基金會提供
分享

東石老化粽子
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

雲林芭蕉溪大北勢護岸 第五河川局耗資9750萬元整治

2019-06-05 16:16

沙洲海汊開眼界 小學生訪七股鹽水收穫滿

2019-06-05 14:50

徐國勇南下勘查 盼雲林麥寮道路品質改善

2019-06-05 14:41

全球穆斯林開齋日 數百位移工、新住民雲林歡慶

2019-06-05 13:19

人氣不減！台南左鎮化石館吸客逾10萬人

2019-06-05 12:23

黃偉哲兼當芒果達人 這個動作讓小編嚇傻了

2019-06-05 11:43

台南市美術館21日起要收費了 市民只要銅板價

2019-06-05 11:33

因應鐵路地下化救災預防 台南消防局人員到瑞士取經

2019-06-05 11:15

嘉義山區看得到高雄85大樓 雨後視野超清晰

2019-06-05 08:55

端午假期強化交通疏導 南警籲民眾避走壅擠路段

2019-06-05 08:22

麻豆、官田公托家園招生了

2019-06-04 23:56

台南鐵路地下化拆範圍外房屋 鐵道局：安全考量

2019-06-04 23:53

少子化…嘉縣48所國小 今年畢業生個位數

2019-06-04 23:05

菜販紅樹林撈小魚打牙祭 意外撈到一尺長大螃蟹

2019-06-04 19:30

不在南鐵拆遷範圍內房子也拆 鐵道局：有結構安全疑慮

2019-06-04 17:07

阿伯戴安全帽穿三角褲騎機車逛大街 網友：太誇張

2019-06-04 16:30

台南日治時期忠靈塔居然要拆了？ 市府：只拆樓梯

2019-06-04 16:19

查版權讓唱歌像白色恐怖？ 民眾建議開放非營利團體

2019-06-04 15:46

麻豆及官田鄉親有好康 公共托育家園即日起開班招生

2019-06-04 14:14

雲林縣祭出21萬元獎金 邀民眾來玩來拍照

2019-06-04 13:24

懷念的美味點心雙糕潤 花了7年做成功變退休後第二春

2019-06-04 13:18

左鎮農會結合化石館 今推吃鮮芒果冰逛化石館享優惠

2019-06-04 12:53

台南日治時期忠靈塔將拆遷？民間怒吼：不能再動先人了

2019-06-04 12:40

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線地下潛盾GC02標 中華工程聯合團隊獲選

2019-06-04 20:55

菜販紅樹林撈小魚打牙祭 意外撈到一尺長大螃蟹

2019-06-04 19:30

侯友宜議會吃雞翅 網友讚：比韓國瑜好

2019-06-04 20:19

北員林和大村的好消息 這條便捷的新路將完工通車

2019-06-04 19:06

嘉義山區看得到高雄85大樓 雨後視野超清晰

2019-06-05 08:55

港湖女神高嘉瑜「黑歷史」流出 網友笑：好清純

2019-06-04 23:40

【重磅快評】大巨蛋「不拆就是要蓋啊！」

2019-06-05 09:28

高鐵延伸宜蘭還她公道 林姿妙：當時挨批現在努力有成

2019-06-05 11:34

說到做到！ 林瑞陽明天來宜蘭拚經濟

2019-06-05 11:57

流標6次 金門安息返鄉明起改船運帶鄉親「落葉歸根」

2019-06-04 21:55

台中大坑眼鏡蛇現蹤 中市府：若人為放生將開罰

2019-06-05 08:56

60年岡山眷村欣欣市場拆遷倒數計時 影像記錄最後榮光

2019-06-04 19:27

賴清德議員姪舉牌 童子瑋：只有他能打敗韓國瑜贏大選

2019-06-05 08:54

大巨蛋解套有望？柯文哲鬆口：如果可以的話6萬人先上線

2019-06-05 15:47

「女王蜂」再起+柯P連線 彰化縣立委選舉更好看了

2019-06-05 13:37

震南案發操作許可前送議會備查 高市環保局：重為審查合法

2019-06-04 18:30

議員問韓國瑜下會期是否列席備詢？ 韓點頭、議長掛保證

2019-06-05 13:03

影／生日蛋糕看風格 侯友宜、韓國瑜大不同

2019-06-05 15:08

中警犀利連破大案護治安 盧秀燕頒獎表揚66人

2019-06-05 10:24

柯文哲：大巨蛋降低容留人數「先上線」

2019-06-05 14:34

噁！疑未妥善照護 桃市某安養機構遭爆疥瘡感染

2019-06-04 20:57

大數據讓空氣說話 PM2.5超標率高雄居六都之最

2019-06-04 18:46

拆中博高架橋 市府：先闢站西路

2019-06-04 23:42

金門畫定山坡地有必要嗎？ 農委會說明會民眾發言踴躍

2019-06-04 18:31

當選無效前辭職再找親人補選 「落選頭」痛批法令不公

2019-06-04 19:22

淡江大橋工程釀淹水？ 新北市議員要求改善

2019-06-04 20:10

搶救老建築 金門辦匠師班傳承技藝

2019-06-05 13:48

台南鐵路地下化拆範圍外房屋 鐵道局：安全考量

2019-06-04 23:53

少子化…嘉縣48所國小 今年畢業生個位數

2019-06-04 23:05

宜蘭線通車百年 「機關車女王」再現

2019-06-04 23:33

石虎保育自治條例二度失敗 苗縣農業處：推動生態給付

2019-06-04 20:20

黃偉哲兼當芒果達人 這個動作讓小編嚇傻了

2019-06-05 11:43

來牽罟、編漁網、築石塭 桃園海客文化藝術季7月登場

2019-06-05 08:56

高市登革熱防治動支預備金 韓國瑜：只要有效一定從寬

2019-06-05 15:07

影／慶祝鐵道宜蘭線通車百年 「機關車女王」蒸汽火車出發了

2019-06-04 20:19

黃偉哲出席沙崙智慧園區上梁 喊出蔡賴合作其利斷金

2019-06-05 10:32

無情火奪命 苗縣府有情主動納微型保險理賠30萬

2019-06-05 12:23

台南市美術館21日起要收費了 市民只要銅板價

2019-06-05 11:33

可以看老伴了！竹市府為軍人忠靈祠裝電梯方便年長遺眷

2019-06-05 12:50

議會閉幕 韓國瑜肯定議員問政水準高

2019-06-05 14:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top