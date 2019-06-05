東石日照中心包粽 祖孫世代傳承技藝慶端午

2019-06-05 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



後天端午節，天主教嘉義教區安道基金會附設東石鄉安德日照中心，今天上午首次舉辦祖孫世代包粽趣慶端午活動， 東石國小校長葉佳榔帶領學童，與長輩一起包粽，攜手共同推動祖孫代間學習，藉端午佳節，讓學童與日照長輩共同體驗傳統文化「包肉粽」樂趣，拉近世代間的距離。

學童不會包粽子，阿嬤細心教導，拿粽葉及糯米、餡料，綁粽子，學童看得有趣，動手包粽，還告訴阿公阿嬤端節愛國詩人屈原故事，場面溫馨有趣； 安道基金會秉持天主教會服務精神，東石日照中心2月22日揭牌啟用，是海區第一間日間照顧中心，日照中心除提供老人完善照顧服務，連結社區老幼間友善互動，成為當地社區居民可以共同成長、互動交流的多元照顧中心。

東石國小長期關懷弱勢，從事社會公益服務，校長葉佳榔帶領小朋友，透過端節活動，促使學童與長輩有接觸互動學習與分享的機會，讓祖孫世代間更相互認識和尊重，葉校長期許即將畢業的學童：「要做個真正快樂的人，快樂並非物質上，是心靈上的滿足，未來在人生道路能夠付出一己之力，關懷他人。」