親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

辭國會黨總顧問 蔡正元：妙天幫韓國瑜出錢出力是事實

陸建立「不可靠實體清單」 外商都被嚇到了

探視台南地震受災戶 微風廖鎮漢認購200盒愛文芒果

2019-06-05 17:02聯合報 記者謝進盛╱即時報導

微風集團董座廖鎮漢（左二）、立委郭國文（左）探視「0206」強震台南永康維冠大樓...
微風集團董座廖鎮漢（左二）、立委郭國文（左）探視「0206」強震台南永康維冠大樓重傷雙腿截肢的洪家益（左三），廖更認購200盒愛文芒果。圖／郭國文服務處提供
分享
「0206」強震台南永康維冠大樓重傷雙腿截肢的洪家益，今年初重回職場化身直播主，行銷台南農特產，經立委郭國文邀請，微風集團董座廖鎮漢今下午探視洪家益，讚許展現堅韌生命力，為社會注入暖流，更認購200盒愛文芒果

微風集團旗下的阿舍食堂，是台南在地優良食品品牌，洪家益這幾年生活經歷，廖鎮漢持續關心，日前得知洪以自己力量重回職場、擔任農產行銷，也創立FB粉絲團「台灣農特產團購記得+1 【家益】」。

今下午在立委郭國文陪同，廖鎮漢南下拜訪洪家益，除表達關心，也直接認購洪為在地農民所行銷的「台南愛文芒果」，廖鎮漢除以董事長個人購買100盒，公司也購買100盒，以實際行動來鼓勵洪家益。

洪家益表示，因為有微風愛心，讓他體會到關懷是無所不在，災難失去的、重生獲得的，都將會把點滴的能量分享、回饋給社會。

郭國文服務處說，郭國文對社會公益長期以來不遺餘力，當年地震時，經由郭奔走聯繫，說明洪家益狀況，廖鎮漢由「微風慈善基金會」探望並給予幫助，從2016年起，基金會啟動洪家益的兒子「丞丞」的生活助養計畫，至今仍持續進行。

「做公益要即時，沒有時間表。」廖鎮漢說，希望可以拋磚引玉，讓社會各界愛，可以持續不間斷，遍及各角落。

微風郭國文芒果
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

雲林芭蕉溪大北勢護岸 第五河川局耗資9750萬元整治

2019-06-05 16:16

沙洲海汊開眼界 小學生訪七股鹽水收穫滿

2019-06-05 14:50

徐國勇南下勘查 盼雲林麥寮道路品質改善

2019-06-05 14:41

全球穆斯林開齋日 數百位移工、新住民雲林歡慶

2019-06-05 13:19

人氣不減！台南左鎮化石館吸客逾10萬人

2019-06-05 12:23

黃偉哲兼當芒果達人 這個動作讓小編嚇傻了

2019-06-05 11:43

台南市美術館21日起要收費了 市民只要銅板價

2019-06-05 11:33

因應鐵路地下化救災預防 台南消防局人員到瑞士取經

2019-06-05 11:15

嘉義山區看得到高雄85大樓 雨後視野超清晰

2019-06-05 08:55

端午假期強化交通疏導 南警籲民眾避走壅擠路段

2019-06-05 08:22

麻豆、官田公托家園招生了

2019-06-04 23:56

台南鐵路地下化拆範圍外房屋 鐵道局：安全考量

2019-06-04 23:53

少子化…嘉縣48所國小 今年畢業生個位數

2019-06-04 23:05

菜販紅樹林撈小魚打牙祭 意外撈到一尺長大螃蟹

2019-06-04 19:30

不在南鐵拆遷範圍內房子也拆 鐵道局：有結構安全疑慮

2019-06-04 17:07

阿伯戴安全帽穿三角褲騎機車逛大街 網友：太誇張

2019-06-04 16:30

台南日治時期忠靈塔居然要拆了？ 市府：只拆樓梯

2019-06-04 16:19

查版權讓唱歌像白色恐怖？ 民眾建議開放非營利團體

2019-06-04 15:46

麻豆及官田鄉親有好康 公共托育家園即日起開班招生

2019-06-04 14:14

雲林縣祭出21萬元獎金 邀民眾來玩來拍照

2019-06-04 13:24

懷念的美味點心雙糕潤 花了7年做成功變退休後第二春

2019-06-04 13:18

左鎮農會結合化石館 今推吃鮮芒果冰逛化石館享優惠

2019-06-04 12:53

台南日治時期忠靈塔將拆遷？民間怒吼：不能再動先人了

2019-06-04 12:40

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線地下潛盾GC02標 中華工程聯合團隊獲選

2019-06-04 20:55

菜販紅樹林撈小魚打牙祭 意外撈到一尺長大螃蟹

2019-06-04 19:30

侯友宜議會吃雞翅 網友讚：比韓國瑜好

2019-06-04 20:19

北員林和大村的好消息 這條便捷的新路將完工通車

2019-06-04 19:06

嘉義山區看得到高雄85大樓 雨後視野超清晰

2019-06-05 08:55

港湖女神高嘉瑜「黑歷史」流出 網友笑：好清純

2019-06-04 23:40

【重磅快評】大巨蛋「不拆就是要蓋啊！」

2019-06-05 09:28

高鐵延伸宜蘭還她公道 林姿妙：當時挨批現在努力有成

2019-06-05 11:34

說到做到！ 林瑞陽明天來宜蘭拚經濟

2019-06-05 11:57

流標6次 金門安息返鄉明起改船運帶鄉親「落葉歸根」

2019-06-04 21:55

台中大坑眼鏡蛇現蹤 中市府：若人為放生將開罰

2019-06-05 08:56

60年岡山眷村欣欣市場拆遷倒數計時 影像記錄最後榮光

2019-06-04 19:27

賴清德議員姪舉牌 童子瑋：只有他能打敗韓國瑜贏大選

2019-06-05 08:54

大巨蛋解套有望？柯文哲鬆口：如果可以的話6萬人先上線

2019-06-05 15:47

「女王蜂」再起+柯P連線 彰化縣立委選舉更好看了

2019-06-05 13:37

震南案發操作許可前送議會備查 高市環保局：重為審查合法

2019-06-04 18:30

議員問韓國瑜下會期是否列席備詢？ 韓點頭、議長掛保證

2019-06-05 13:03

中警犀利連破大案護治安 盧秀燕頒獎表揚66人

2019-06-05 10:24

影／生日蛋糕看風格 侯友宜、韓國瑜大不同

2019-06-05 15:08

柯文哲：大巨蛋降低容留人數「先上線」

2019-06-05 14:34

噁！疑未妥善照護 桃市某安養機構遭爆疥瘡感染

2019-06-04 20:57

大數據讓空氣說話 PM2.5超標率高雄居六都之最

2019-06-04 18:46

拆中博高架橋 市府：先闢站西路

2019-06-04 23:42

金門畫定山坡地有必要嗎？ 農委會說明會民眾發言踴躍

2019-06-04 18:31

當選無效前辭職再找親人補選 「落選頭」痛批法令不公

2019-06-04 19:22

淡江大橋工程釀淹水？ 新北市議員要求改善

2019-06-04 20:10

搶救老建築 金門辦匠師班傳承技藝

2019-06-05 13:48

台南鐵路地下化拆範圍外房屋 鐵道局：安全考量

2019-06-04 23:53

少子化…嘉縣48所國小 今年畢業生個位數

2019-06-04 23:05

宜蘭線通車百年 「機關車女王」再現

2019-06-04 23:33

石虎保育自治條例二度失敗 苗縣農業處：推動生態給付

2019-06-04 20:20

來牽罟、編漁網、築石塭 桃園海客文化藝術季7月登場

2019-06-05 08:56

黃偉哲兼當芒果達人 這個動作讓小編嚇傻了

2019-06-05 11:43

高市登革熱防治動支預備金 韓國瑜：只要有效一定從寬

2019-06-05 15:07

影／慶祝鐵道宜蘭線通車百年 「機關車女王」蒸汽火車出發了

2019-06-04 20:19

黃偉哲出席沙崙智慧園區上梁 喊出蔡賴合作其利斷金

2019-06-05 10:32

無情火奪命 苗縣府有情主動納微型保險理賠30萬

2019-06-05 12:23

台南市美術館21日起要收費了 市民只要銅板價

2019-06-05 11:33

可以看老伴了！竹市府為軍人忠靈祠裝電梯方便年長遺眷

2019-06-05 12:50

議會閉幕 韓國瑜肯定議員問政水準高

2019-06-05 14:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top