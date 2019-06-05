探視台南地震受災戶 微風廖鎮漢認購200盒愛文芒果

2019-06-05 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



微風集團董座廖鎮漢（左二）、立委郭國文（左）探視「0206」強震台南永康維冠大樓重傷雙腿截肢的洪家益（左三），廖更認購200盒愛文芒果。圖／郭國文服務處提供 分享 facebook 「0206」強震台南永康維冠大樓重傷雙腿截肢的洪家益，今年初重回職場化身直播主，行銷台南農特產，經立委郭國文邀請，微風集團董座廖鎮漢今下午探視洪家益，讚許展現堅韌生命力，為社會注入暖流，更認購200盒愛文芒果。

微風集團旗下的阿舍食堂，是台南在地優良食品品牌，洪家益這幾年生活經歷，廖鎮漢持續關心，日前得知洪以自己力量重回職場、擔任農產行銷，也創立FB粉絲團「台灣農特產團購記得+1 【家益】」。

今下午在立委郭國文陪同，廖鎮漢南下拜訪洪家益，除表達關心，也直接認購洪為在地農民所行銷的「台南愛文芒果」，廖鎮漢除以董事長個人購買100盒，公司也購買100盒，以實際行動來鼓勵洪家益。

洪家益表示，因為有微風愛心，讓他體會到關懷是無所不在，災難失去的、重生獲得的，都將會把點滴的能量分享、回饋給社會。

郭國文服務處說，郭國文對社會公益長期以來不遺餘力，當年地震時，經由郭奔走聯繫，說明洪家益狀況，廖鎮漢由「微風慈善基金會」探望並給予幫助，從2016年起，基金會啟動洪家益的兒子「丞丞」的生活助養計畫，至今仍持續進行。

「做公益要即時，沒有時間表。」廖鎮漢說，希望可以拋磚引玉，讓社會各界愛，可以持續不間斷，遍及各角落。