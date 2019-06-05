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午後對流旺盛 13縣市大雨特報

嘉義縣首創偏鄉幸福巴士 搭公車宣導環保教育

2019-06-05 15:05聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣政府推動交通行無礙，首創開辦第一條偏鄉幸福巴士，委託朴子市公所招標中型巴士，行駛無公車路線站牌的偏僻村里，方便長輩及學生搭乘，今天上午縣長翁章梁到朴子大同國小，化身老師與學生互動，有獎徵答，宣導搭公車節能減碳環保教育理念，場面熱烈。

嘉縣老人比例全國居冠，人口外流，面積廣闊，交通不便，雖有縣公車處及嘉義客運，仍無法滿足偏鄉居民交通需求，尤其老人就醫及學生求學不便，為此，縣府爭取公路總局補助百萬餘元，委託朴子公所招標開辦幸福巴士，執行期到10月，每公里補助中型巴士業者37元，搭乘比照公車收費。

縣府建設處說，經會勘計畫行駛的偏僻村里路線：朴子市區、崁後里、崁前里、竹村里、順安里及布袋鎮貴舍里及樹林里，規畫主線班次：平日6班、預約2班，假日5班、預約2班； 副線班次繞駛東石國中及高中：平日2班，方便老人學生到市區購物、就醫、上課。

「幸福巴士對偏鄉長輩及學生幫助很大！」朴子市長吳品叡肯定照顧偏鄉交通政策美意，她說，沒公車偏僻村里，居民外出不便，公所將盡快招標，讓幸福巴士上路；沿線居民得知有巴士要行駛，開心期待。

另建設處配合公路總局推動公共運輸深耕教育，爭取補助192萬元執行公共運輸行銷與宣傳，預計辦理9場校園宣導、30場乘車體驗及為期5個月社群行銷，為讓孩童認識公共運輸，首場宣導上午在大同國小登場，透過魔術表演短劇，寓教於樂，傳達交通安全，翁縣長有獎徵答，從校園扎根交通安全，鼓勵學童及家長搭乘公共運輸工具，節能減碳愛地球，立委蔡易餘也到場參加。

嘉義縣長翁章梁（左）到朴子大同國小，化身老師與學生互動，有獎徵答，宣導搭公車節能...
嘉義縣長翁章梁（左）到朴子大同國小，化身老師與學生互動，有獎徵答，宣導搭公車節能減碳環保教育理念，場面熱烈。記者魯永明／攝影
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嘉義縣政府推動公共運輸深耕教育，預計辦理9場校園宣導，首場宣導在朴子市大同國小登...
嘉義縣政府推動公共運輸深耕教育，預計辦理9場校園宣導，首場宣導在朴子市大同國小登場，透過魔術表演短劇，傳達交通安全，搭公車節能減碳環保教育理念。記者魯永明／攝影
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巴士公車公共運輸
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