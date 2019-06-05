嘉義縣首創偏鄉幸福巴士 搭公車宣導環保教育

2019-06-05 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府推動交通行無礙，首創開辦第一條偏鄉幸福巴士，委託朴子市公所招標中型巴士，行駛無公車路線站牌的偏僻村里，方便長輩及學生搭乘，今天上午縣長翁章梁到朴子大同國小，化身老師與學生互動，有獎徵答，宣導搭公車節能減碳環保教育理念，場面熱烈。

嘉縣老人比例全國居冠，人口外流，面積廣闊，交通不便，雖有縣公車處及嘉義客運，仍無法滿足偏鄉居民交通需求，尤其老人就醫及學生求學不便，為此，縣府爭取公路總局補助百萬餘元，委託朴子公所招標開辦幸福巴士，執行期到10月，每公里補助中型巴士業者37元，搭乘比照公車收費。

縣府建設處說，經會勘計畫行駛的偏僻村里路線：朴子市區、崁後里、崁前里、竹村里、順安里及布袋鎮貴舍里及樹林里，規畫主線班次：平日6班、預約2班，假日5班、預約2班； 副線班次繞駛東石國中及高中：平日2班，方便老人學生到市區購物、就醫、上課。

「幸福巴士對偏鄉長輩及學生幫助很大！」朴子市長吳品叡肯定照顧偏鄉交通政策美意，她說，沒公車偏僻村里，居民外出不便，公所將盡快招標，讓幸福巴士上路；沿線居民得知有巴士要行駛，開心期待。