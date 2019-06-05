沙洲海汊開眼界 小學生訪七股鹽水收穫滿

2019-06-05 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



南大附小彩虹斑馬志工隊與七股竹橋國小辦理潟湖主題戶外教育，47名師生搭乘膠筏遊七股潟湖，除到網仔寮汕淨灘，也轉往鹽水，深入認識300年前曾盛極一時鹽水港遺跡，與會學生走訪，探索沙洲與昔日海汊自然與人文變遷，上了寶貴一課。

這項活動配合中華醫大大眾科學教育計畫執行，中華醫大副校長孫逸民說，安排學生搭船遊七股潟湖登上網仔寮汕，體會沙洲具有減緩外海大浪侵襲陸地的功能，並進行動植物生態觀察。

南大附小學生張維靖說，在沙洲西邊可看到台灣海峽一波波的海浪打上來，而被沙洲包圍的七股潟湖卻是風平浪靜，還可以養殖出肥美的蚵仔呢，「真的好神奇」。

一行人也轉往鹽水探訪橋南老街、八角樓及護庇宮，了解先民渡海定居後，帶來家鄉建築信仰及飲食文化。竹橋國小學生張宜茜說，站在八角樓前覺得自己好嬌小，沒想到這座建築從上到下都沒用到一根釘子，師傅精雕細琢花了十年才蓋好真是太厲害了。南大附小學生姚禹辰說，鹽水意麵看起來有點透明，口感很Q，吃著從福州傳入的喜慶名菜肉燕酥，覺得自己被幸運之神壟罩了。