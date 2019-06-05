人氣不減！台南左鎮化石館吸客逾10萬人

2019-06-05 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南左鎮化石博物館今年母親節開幕，大批湧入遊客湧入，擠進超過左鎮全區數倍的觀光客，半個多月來熱度不減，免門票只到5月底，6月是第一個售票的周末假期，周六有3千人買票，周日是增加到5千人光門票收入就有18萬元，也帶動左鎮區農會左鎮驛站（冰館及農特產中心）假日商機增長近5倍，商機大爆發。

「一輩子沒看過這麼多人湧入左鎮」！台南市左鎮化石館5月12日開幕當天，台20線車陣延綿長達2、3公里，館內只能容納5千多人卻來了近3萬人，左鎮是台南37行政區人口數倒數第二，長住人口才3千多人，人口老化嚴重，被評為國內十大可能極限村，當地人多是第一次看到這麼多觀光客。

左鎮化石園區開幕試營運是免門票到5月31日，6月開始正式收門票才是真正的考驗，經文化局統計，上周六售票第一天售出門票3千張，周日更有5千張，顯現從開幕掀起觀光的熱潮還在持續中，左鎮區農會理事長李振昌也說，左鎮驛站位在化石館對面，得地利之便，加上進入芒果季，假日的業績比往年成長了近5倍。

台南市政府農業局將化石館熱與芒果季結合行銷，即日起至8月底，推出芒果季限定「看化石送好康」活動，玉井、左鎮、南化等區農會，以及走馬瀨農場等都共襄盛舉，配合推出優惠。憑化石園區門票，在玉井區農會的熱情小子冰店與左鎮區農會的驛站冰店，芒果冰打9折，到走馬瀨農場，也可享優待票。