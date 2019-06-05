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30年未完的任務：一個台灣攝影記者的天安門40天

暑假想出國看過來！機場遺失行李5主因 別讓假期被搞砸

黃偉哲兼當芒果達人 這個動作讓小編嚇傻了

2019-06-05 11:43聯合報 記者鄭維真╱即時報導

為行銷6月20日台南芒果主題日，台南市長黃偉哲兼當芒果達人，拍影片上臉書行銷台南芒果，不過，他在製作芒果冰的過程中，加了一顆布丁，翻來翻去，碎裂不堪，讓一旁的小編看傻了眼。

黃偉哲說，台南主力芒果有玉文、愛文、土芒果、金煌等，玉文芒果香甜又大顆，口感像金煌，但香氣像愛文，不過他最喜歡吃愛文芒果。他說，若需要纖維素就吃土芒果，金煌芒果家庭號超大顆，好吃、產季又長，通常到九月還吃得到。

接著，他在辦公室親自示範製作芒果冰，擺了芒果到冰上，被小編說「市長您的擺盤好像不怎麼美」，黃偉哲笑說「好吃就好，我個人重內涵不重外表」，他還說「芒果冰不加煉乳，不如不吃」，順手擠了很多煉乳，小編直呼「太多了！」

最後，黃偉哲又倒了一顆布丁，但擺放方向不滿意，他翻來翻去把布丁都弄碎了，雖然一旁的小編看到傻眼，但黃偉哲仍是開心地把芒果冰吃掉。黃偉哲說，6月20日是台南芒果主題日，主題日當天入住台南特定旅宿，可享有優惠，還有贈送芒果乾。

台南市觀光旅遊局表示，台南芒果主題日是提前為農業局於6月22日倒7月14日即將舉辦的台南國際芒果節暖身，主題日彙集85家旅宿業者專案優惠房型，除了可享住宿至少5折、最低21折的超值優惠，還可隨房獲贈芒果乾，更可參加抽10組台南大阪及台南香港來回機票，以及加碼贈價值1000元的頂級紅寶石愛文芒果禮盒50份。

另外，6月玩台南還可享平日免費暢遊安平樹屋、億載金城、1661台灣船園區、赤嵌樓與安平古堡，憑5、6月住宿發票收據可兌換古蹟限定商品。

台南市長黃偉哲介紹芒果。圖／擷取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲介紹芒果。圖／擷取自黃偉哲臉書
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黃偉哲加了一顆布丁，結果翻來翻去，碎裂不堪，讓一旁的小編看傻眼。圖／擷取自黃偉哲...
黃偉哲加了一顆布丁，結果翻來翻去，碎裂不堪，讓一旁的小編看傻眼。圖／擷取自黃偉哲臉書
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芒果黃偉哲億載金城
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