嘉義山區看得到高雄85大樓 雨後視野超清晰

相關新聞
台南鐵路地下化拆範圍外房屋 鐵道局：安全考量2019-06-04 23:53
端午假期強化交通疏導 南警籲民眾避走壅擠路段2019-06-05 08:22
麻豆、官田公托家園招生了2019-06-04 23:56
少子化…嘉縣48所國小 今年畢業生個位數2019-06-04 23:05
菜販紅樹林撈小魚打牙祭 意外撈到一尺長大螃蟹2019-06-04 19:30
不在南鐵拆遷範圍內房子也拆 鐵道局：有結構安全疑慮2019-06-04 17:07
阿伯戴安全帽穿三角褲騎機車逛大街 網友：太誇張2019-06-04 16:30
台南日治時期忠靈塔居然要拆了？ 市府：只拆樓梯2019-06-04 16:19
查版權讓唱歌像白色恐怖？ 民眾建議開放非營利團體2019-06-04 15:46
麻豆及官田鄉親有好康 公共托育家園即日起開班招生2019-06-04 14:14
雲林縣祭出21萬元獎金 邀民眾來玩來拍照2019-06-04 13:24
懷念的美味點心雙糕潤 花了7年做成功變退休後第二春2019-06-04 13:18
左鎮農會結合化石館 今推吃鮮芒果冰逛化石館享優惠2019-06-04 12:53
台南日治時期忠靈塔將拆遷？民間怒吼：不能再動先人了2019-06-04 12:40
一村一廟一樂團 台江文化季為期一個月2019-06-04 11:44
馬來西亞外籍生與高中生合作 彩繪林內四季風貌2019-06-04 11:07
台南郵局挺小農做公益 行銷紅寶石愛文芒果2019-06-04 10:42
「烏魚子大王」退回國民黨證 無黨參選嘉義縣立委2019-06-04 09:53
不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都2019-05-12 20:00
全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放2019-03-15 13:26
熱門文章
高雄市區多起投訴夜間飄惡臭 稽查竟是「黃金雨」惹禍2019-06-04 16:35
捷運環狀線噪音大 侯友宜：誰也受不了2019-06-04 15:17
桃園捷運綠線地下潛盾GC02標 中華工程聯合團隊獲選2019-06-04 20:55
菜販紅樹林撈小魚打牙祭 意外撈到一尺長大螃蟹2019-06-04 19:30
侯友宜議會吃雞翅 網友讚：比韓國瑜好2019-06-04 20:19
北員林和大村的好消息 這條便捷的新路將完工通車2019-06-04 19:06
王惠美施政滿意度敬陪末座挨批 彰化縣府：會更努力2019-06-04 13:22
港湖女神高嘉瑜「黑歷史」流出 網友笑：好清純2019-06-04 23:40
3天就額滿！全國獨有除濕機補助第二波 基隆9月開放申請2019-06-04 12:27
25人反對！苗縣石虎保育自治條例二度闖關仍未過2019-06-04 11:50
台南日治時期忠靈塔將拆遷？民間怒吼：不能再動先人了2019-06-04 12:40
北水南送工程今開工 桃園支援新竹可提升至20萬噸2019-06-04 11:38
端午3天連假 龍潭大池規畫行人徒步區2019-06-04 16:26
麻豆及官田鄉親有好康 公共托育家園即日起開班招生2019-06-04 14:14
台南市道172線爭議議員調解 本月將再開協調會2019-06-04 13:56
影／大紅包！蘇貞昌宣布補助新竹縣市水環境建設10億經費2019-06-04 15:59
「烏魚子大王」退回國民黨證 無黨參選嘉義縣立委2019-06-04 09:53
影／小爸媽送托孩子難 侯友宜：沒經濟能力可免費入托2019-06-04 15:50
流標6次 金門安息返鄉明起改船運帶鄉親「落葉歸根」2019-06-04 21:55
跟著「秃子」逛花蓮 擁抱韓粉花蓮旅宿推端午優惠2019-06-04 13:36
震南案發操作許可前送議會備查 高市環保局：重為審查合法2019-06-04 18:30
基隆冷氣機、冰箱換新補助額滿 今暫停受理別白跑2019-06-04 09:41
台中外埔崩塌段危及上方民宅 蔡其昌會勘爭取搶修經費2019-06-04 12:39
60年岡山眷村欣欣市場拆遷倒數計時 影像記錄最後榮光2019-06-04 19:27
雲林縣祭出21萬元獎金 邀民眾來玩來拍照2019-06-04 13:24
基隆議員建議夏季浮潛延至晚間7點 市府：夜潛危險2019-06-04 16:34
大坑步道蛇出沒 盧秀燕籲舉報不當放生2019-06-04 15:36
不在南鐵拆遷範圍內房子也拆 鐵道局：有結構安全疑慮2019-06-04 17:07
東大門惡火毀心血 攤商串連「設計有問題，反對重蓋天橋」2019-06-04 12:40
左鎮農會結合化石館 今推吃鮮芒果冰逛化石館享優惠2019-06-04 12:53
影／肥料工廠飄惡臭 東港鎮民集結抗議：比死老鼠還臭2019-06-04 13:17
查版權讓唱歌像白色恐怖？ 民眾建議開放非營利團體2019-06-04 15:46
噁！疑未妥善照護 桃市某安養機構遭爆疥瘡感染2019-06-04 20:57
民汐線「盲腸」說 新北議員：柯文哲別說幹話2019-06-04 17:18
高雄中博高架橋拆除案 衝擊商圈和工期塞車受關注2019-06-04 15:18
薪水3萬5起跳號召北漂青年返鄉 高市7月北上辦就博會2019-06-04 12:24
當選無效前辭職再找親人補選 「落選頭」痛批法令不公2019-06-04 19:22
基隆端午節划龍舟送800香包 環保局挑戰10連霸2019-06-04 13:44
醒獅團大鼓上寫「中華台北」 蘇貞昌看不下去2019-06-04 17:30
左彎車不再「塞」直行車 淡水、新店2路口變順暢2019-06-04 16:51
留言