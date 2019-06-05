端午假期強化交通疏導 南警籲民眾避走壅擠路段

2019-06-05 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



端午節連續假期快到了，因應遊客到台南遊玩，市警六分局依地區特性及道路交通流量，規畫機動交通疏導勤務，針對轄內藍晒圖文創園區觀光景點及易擁擠之台17線等聯外道路，提前部署警力，避免遊客因塞車而壞了出遊好興致。

交通組說，如發現交通擁擠，將啟動交通快暢優勢警力，加強疏導，並與警察廣播電台高雄分台連線，播報壅擠路況，建議用路人改道行駛，引導西門商圈、安平商圈車流避走市區道路，改道行駛台17線西濱公路，往南部方向走，到達台86快速道路台南端後，左轉上台86快速道路，接國道1號或3號，迅速離開台南市區。

因應本市歸仁地區「奇美博物館」周邊旅遊車流量劇增，及紓解西門商圈、安平商圈遊客往南部方向走，離開台南市區，警方於6月7日至9日，每天上午8點至晚間8點，規畫台86快速道路台南端與濱南路口交通崗，加強疏導。

6月6日至9日，每天下午3點至晚上7點規畫健康與中華西路口及中華西路與中華南路口；每日下午4點至晚上7點規畫中華西路與新平路口；每天下午5點至晚間7點規畫健康與西門路口、大同路與國民路口及中華南路與永成路口等6個重要路口交通崗，加強指揮疏導，勸離路口10公尺範圍內之違規停車。