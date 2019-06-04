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家禽批發市場發現感染禽流感屠體 動保處：未流入市面

2019-06-04 19:27聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市家禽批發市場5月底發現雞隻屠體疑似感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，經市場屠檢獸醫師通報、北市動物保護處送檢後，本月2日由農委會家畜衛生試驗所確診；動保處今天表示，當日凍存的同批屠體共23隻也因此判定廢棄，今天已全數銷毀，未流入市面。

動保處表示，家禽批發市場上月31日清晨通報1批來自雲林縣斗南鎮1家養雞場的紅羽土雞，在屠宰時呈現部分潮紅、腳脛瀰漫性潮紅、氣管黏膜輕微潮紅等疑似禽流感症狀，市府獲報後也前往扣留26隻雞屠體，取3隻送畜衛所檢驗，其他則凍存。

動保處說，當天已通報雲林縣動物防疫機關追查供貨的養雞場，而畜衛所檢驗報告則確診雞隻有感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，因此凍存屠體於今天全數銷毀。

事實上，除了上月底，家禽批發市場5月17日也曾發現雞隻屠體有H5N2禽流感病毒，當時貨源來自彰化縣竹塘鄉一家養雞場的文昌雞，屠宰時也出現部分潮紅、眼周區水腫等感染症狀，最後通報送檢19日確診，同批存貨也於21日全數銷毀，同樣沒流入市面。

動保處指出，禽流感原本好發在天冷季節，近日已逐漸進入夏季型氣候，依往年經驗，氣溫回升時會使病毒活動力下降，但季節交替、天氣多變時，禽隻也容易出現緊迫等免疫力下降問題導致感染發病，因此民眾仍要避免接觸禽鳥，食用禽肉時也應完全煮熟。

北市家禽批發市場5月底發現一批雞隻屠體疑似感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，經...
北市家禽批發市場5月底發現一批雞隻屠體疑似感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，經通報送檢後，本月2日由農委會家畜衛生試驗所確診，今已全數銷毀。圖／北市動保處提供
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北市家禽批發市場5月底發現一批雞隻屠體疑似感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，經...
北市家禽批發市場5月底發現一批雞隻屠體疑似感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，經通報送檢後，本月2日由農委會家畜衛生試驗所確診，今已全數銷毀。圖／北市動保處提供
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禽流感H5N2流感病毒
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