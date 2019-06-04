不在南鐵拆遷範圍內房子也拆 鐵道局：有結構安全疑慮

2019-06-04 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南鐵路地下化拆遷傳出「原本不必拆的房子也突然要拆」，引發拆遷戶自救會不滿，直批政府鴨霸，「怎麼可以想要拆哪就拆哪」；但鐵道局表示，主要是連棟的房子拆除部分後，經土木技師公會鑑定，剩下的有結構安全顧慮，才會與所有人協商一併拆除。

地方上反應，指北門路南一書局後方的青年路232巷內，由「應元製藥廠」改建的店鋪住宅，民國69年建造，外觀上看起來是整排的5樓透天店鋪，但事實是1、2樓含地下室為店面，3到5樓則是公寓，南側還有3棟5樓公寓，整個社區共有55戶。

南鐵地下化拆遷中，前排的店鋪幾乎都要被拆光，而南側的公寓則有一棟被拆，另兩棟不在拆除的範圍，住戶指出，由於土地是55戶共同持有，所以雖然有兩棟10戶不必拆，但45戶的土地與建物補償金，卻是由全部55戶一起領取，之前就有被拆戶表達不滿，但是因為10戶不願意一起拆，雖然45戶抗議，但目前補償金除了少數仍未同意遷遷外，都已均分給55戶。

但是卻又傳出，原本不必拆的10戶，幾個月前卻收到通知，指稱因為房屋連棟建築，部分拆除後，經土木技師公會鑑定，未拆的10戶有安全疑慮，建議一併徵收拆除，又引發一陣反彈。

住戶指出，上個月27日鐵道局人員突然到場表示要拆房子，讓住戶傻眼，28日現場公告封路，當天就有「黑衣人」到社區裡，自稱是工程的保全人員，要求封路，口氣與態度很差，30日封路，現在住戶幾乎是有家歸不得，進出非常不便。

自救會怒指鐵道局任意拆人房子，連不在拆遷範圍內的房子，也要強拆，「簡直無法無天」

但負責施工的鐵道局中部工程處指出，只要是連棟的房子，在半拆的情況下，都會請土木技術公會進行結構安全鑑定，報告已在去年10月就陸續發出給住戶，如果結構不安全，即使不在拆遷的範圍內，也會協助一併拆除補償，是考慮到居民住的安全，才會有的做法，並不是想拆就拆、連不在拆遷範圍內的也要拆。