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台南市勞工局暑期青少年職涯規畫研習營 3天2夜全免費

2019-06-04 16:20聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府勞工局將於7月9日至11日在關子嶺勞工育樂中心，辦理三天兩夜「Young 職涯 亮未來」青少年職涯規劃研習營活動，，鼓勵15歲至29歲設籍台南市青少年或南市轄內大專校院學生報名，活動免費，預計招收120名，額滿截止。

勞工局王鑫基表示，青年勞工初次尋職所遭遇的困難以「經歷不足」、「不知道自己適合做哪方面工作」居多，顯示多數青少年缺乏對未來職涯規劃的觀念，大多都是面臨畢業前後，才會開始思考求職相關問題。

他說，青少年職涯規劃研習營，除協助學員探索自我優勢，並結合CPAS職業適性診斷測驗，讓學員了解自我性格及個人適性工作，同時透過專家分析輔導學員親手完成自己的「職涯藍圖」。

今年勞工局更規劃導入「世界咖啡館」（World Café）主題課程，以時下青少年關心的就業議題做為創意發想、腦力激盪的方法，讓學生們透過集體創造力來發想、尋找問題及解決，同時也藉由人脈的建立、履歷撰寫、面試模擬、時間及情緒管理等實作課程及創意晚會，讓學員們學習到溝通、協調及團隊合作重要性，讓青年朋友提早做好進入職場前的準備。

「Young 職涯 亮未來」青少年職涯規劃研習營活動，自即日起採網路報名(網址：https://goo.gl/23wM39)，報名錄取者，活動當天統一集合於台南火車站，提供免費接駁交通車服務，活動相關訊息及報名表公告於台南市政府全球資訊網https://www.tainan.gov.tw、勞工局https://web.tainan.gov.tw/labor/及勞工局職訓就服中心http://job.tainan.gov.tw/、https://www.beclass.com/等網站「最新消息」，也可下載「台南工作好找APP」查詢，洽詢電話（06）6330820、（06）2930785。

職涯勞工局
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