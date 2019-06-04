台南日治時期忠靈塔居然要拆了？ 市府：只拆樓梯

2019-06-04 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市位在南區體育公園內的日治時期興建忠靈塔要拆了！？上午周邊的石階已在敲除中，引發民間一陣關切，加上塔內的骨灰近期要遷移，大家瘋傳「日治時期的忠靈塔居然要拆了」，但市府表示，只是配合竹溪整治工程，進行周邊景觀整理，塔是古物不可能隨便拆。

上午的拆除動作引發一陣恐慌，網友表示「那不是日治時期的古物嗎，怎麼能拆」、「台南市文化古都現在市政府是要帶頭拆古物嗎？」，民間團體重現府城水文促進會一早緊急向文資處提報古物，擔心古物馬上被拆。

據關心的人員表示，上午行經附近，發現忠靈塔周邊的石階已經在敲除中，而且市府已完成其中3000多具遺骨的遷移招標，將在兩個月內完成遷移。

市府殯葬管理所祕書黃相忠表示，由於忠靈塔所在地是體育用地，遺灰遷移後，忠靈塔將交給體育處管理；而體育處祕書陳宗暘表示，忠靈塔本身是古物，不可能任意拆除，即使要拆，也必須依文資法先行審查其文化價值，目前周邊是水利局正進行竹溪整治的相關工程，未來將有步道從崇孝塔到忠靈塔，而石階在暫時拆除後，未來工程完成也將恢復。