查版權讓唱歌像白色恐怖？ 民眾建議開放非營利團體

2019-06-04 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣多所長青文康中心，近期都被伴唱歌曲業者查訪，要求唱卡拉OK要付「公播費」及新歌版權費，甚至傳出歌唱班印歌譜也可能罰10萬，地方議論紛紛，感慨「現在唱歌像白色恐怖」，立委蔡易餘今天下午邀請經濟部智財局官員到邑米社區大學水上分部舉辦說明會。

立委蔡易餘、經濟部智財局副局長張玉英、著作權組長毛浩吉、水上鄉長劉敬祥，嘉義縣議員黃榮俊、林緗亭，及水上鄉多個歌唱班師生，都到場關心。

「為什麼唱歌會變成像白色恐怖？」歌唱教師江枋稘憂心說，雖然大家都尊重智財權，但現在業者查訪不只對營利單位，也查非營利的長青歌唱團體，現在許多長輩都不敢唱歌，也質疑為何業者會突然來查版權？

現場民眾也建議，政府部門是不是應該集合業者協調，不要查非營利、公益團體，甚至請立委協助修法、訂出合理價格，才能解決問題。

蔡易餘認為，現在是弘音公司獨大， 雖然是自由市場，但他希望弘音公司對於長青團體、民間唱歌班，提供更大彈性，要處理版權事務，先和縣市政府、鄉鎮機關、團體主管談。

「對版權絕對要尊重！」張玉英表示，近期真的接獲全國各縣長民眾反應，都擔心觸法被罰，目前主要有伴唱機歌曲「版權費」及後續「公開演出授權」。

毛浩吉說明，今年3月25日弘音公司發文各縣市，要求各活動中心，將該公司所屬伴唱音樂刪除，隨即下鄉到各縣市活動中心查訪，伴唱機是否侵權灌錄該公司擁有版權音樂歌曲。

毛浩吉說，因許多熱門歌曲都已經被專屬授權，伴唱機公司所提供歌曲，很可能都是非熱門歌曲或老歌，建議各活動中心向伴唱機業者聯繫，恢復到原廠設定。