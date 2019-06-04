NG馬鈴薯、紅蘿蔔餵牛 斗南鎮農會創造千萬價值

2019-06-04 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



農業生產過程中，常有耗損或不良次級品，雲林斗南鎮農會為解決這些的「NG蔬果」，將無法在市面上的銷售的紅蘿蔔、馬鈴薯，混合稻稈、酒粕作為牧場牛隻飼料，平均每年下來，上千噸的NG馬鈴薯、紅蘿蔔出現新價值，也讓牛肉品質更好，讓農會光是銷售牛肉就有千萬元商機。

鎮農會供銷部主任沈承賦說，農會與農民分別契作馬鈴薯150公頃、紅蘿蔔100公頃，兩種作物每分地平均會產出1、200公斤的不良品，加上搬運冷藏的過程，容易碰撞產生的瑕疵品，每年都要直接丟棄上千噸的NG馬鈴薯、紅蘿蔔。

近幾年也因為氣候異常，馬鈴薯遇到低溫不會結球、溫度太高又長不大還有嚴重病蟲害，紅蘿蔔也受天氣影響，長得畸形怪狀，賣相差根本無法到市場銷售。

他表示，8年前在地畜牧業者生產的牛肉價格不好，因此農會協助成立肉牛產銷班，為了降低飼料成本，開始推動用NG蔬果讓牛隻食用，多年來實驗不僅重新創造不良率高的農產重生，也使得牛肉品質更好、價格更高。

配合用NG蔬果的芸彰牧場，4百頭肉牛每天最多可以吃掉10幾噸的農田不良品，牧場經理總經理張志名說，這些NG農產多半只是外觀不好，營養價值還是相當足夠，搭配稻稈、玉米葉、還有酒粕，讓飼料口感變好適口性提升，反而提升牛隻進食量3成。