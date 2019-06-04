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NG馬鈴薯、紅蘿蔔餵牛 斗南鎮農會創造千萬價值

2019-06-04 15:40聯合報 記者李京昇╱即時報導

農業生產過程中，常有耗損或不良次級品，雲林斗南鎮農會為解決這些的「NG蔬果」，將無法在市面上的銷售的紅蘿蔔、馬鈴薯，混合稻稈、酒粕作為牧場牛隻飼料，平均每年下來，上千噸的NG馬鈴薯、紅蘿蔔出現新價值，也讓牛肉品質更好，讓農會光是銷售牛肉就有千萬元商機。

鎮農會供銷部主任沈承賦說，農會與農民分別契作馬鈴薯150公頃、紅蘿蔔100公頃，兩種作物每分地平均會產出1、200公斤的不良品，加上搬運冷藏的過程，容易碰撞產生的瑕疵品，每年都要直接丟棄上千噸的NG馬鈴薯、紅蘿蔔。

近幾年也因為氣候異常，馬鈴薯遇到低溫不會結球、溫度太高又長不大還有嚴重病蟲害，紅蘿蔔也受天氣影響，長得畸形怪狀，賣相差根本無法到市場銷售。

他表示，8年前在地畜牧業者生產的牛肉價格不好，因此農會協助成立肉牛產銷班，為了降低飼料成本，開始推動用NG蔬果讓牛隻食用，多年來實驗不僅重新創造不良率高的農產重生，也使得牛肉品質更好、價格更高。

配合用NG蔬果的芸彰牧場，4百頭肉牛每天最多可以吃掉10幾噸的農田不良品，牧場經理總經理張志名說，這些NG農產多半只是外觀不好，營養價值還是相當足夠，搭配稻稈、玉米葉、還有酒粕，讓飼料口感變好適口性提升，反而提升牛隻進食量3成。

張志名指出，多年來嘗試這樣次級品做成的飼料，不但節省進口玉米飼料的錢，也讓牛肉肉質更軟、更甜，賣出價格翻倍，讓農會旗下的牛肉專賣店，平均一年能有近千萬元商機。

斗南鎮農會供銷部主任沈承賦（左）表示，斗南鎮農會8年來推廣NG蔬果餵養牛隻，創造...
斗南鎮農會供銷部主任沈承賦（左）表示，斗南鎮農會8年來推廣NG蔬果餵養牛隻，創造循環農業。記者李京昇／攝影
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芸彰牧場配合斗南鎮農會用NG的胡蘿蔔養牛，創造不同牛肉身價。 圖／斗南鎮農會提供
芸彰牧場配合斗南鎮農會用NG的胡蘿蔔養牛，創造不同牛肉身價。 圖／斗南鎮農會提供
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斗南鎮農會將NG的蔬果拿去餵牛隻，反倒生產出更優質的牛肉。記者李京昇／攝影
斗南鎮農會將NG的蔬果拿去餵牛隻，反倒生產出更優質的牛肉。記者李京昇／攝影
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斗南鎮農會將賣向不佳的紅蘿蔔、馬鈴薯作為牛隻飼料。記者李京昇／攝影
斗南鎮農會將賣向不佳的紅蘿蔔、馬鈴薯作為牛隻飼料。記者李京昇／攝影
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牧場肉品農民
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