麻豆及官田鄉親有好康 公共托育家園即日起開班招生

2019-06-04 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



營造友善父母托育環境，台南市政府新建置麻豆、官田公共托育家園，即日起開始招生。

這兩處公共托育家園分別坐落於麻豆區大山國小及原官田代表會大樓，設籍台南市滿6個月以上且育有年滿2個月至未滿2歲嬰幼兒家長可預約參觀或報名登記。

台南市公共托育家園設計結合社區文化，採「一區一特色」規劃，大山家園外觀貌似蜂巢，以明亮的黃色系打造，象徵小朋友擁有像蜜峰般的勇敢與活力；隆田家園則採用官田區在地特產「菱角」特色，園內以紫色系列打造，並以可愛的恐龍作為主題。

麻豆及官田家園即日起受理家長報名登記，如報名人數超過12名，將擇日以公開抽籤決定順序，洽詢電話（06）5701321 (麻豆區)、06-5795397(官田區)。

社會局指出，公共托育家園結合托嬰中心與居家保母方式，以4名專業托育人員照顧12名未滿2歲嬰幼兒的新托育型態，讓育有幼兒的家長在托嬰中心及保母外，又多一項托育選擇。

托育家園收托時間為周一至周五早上7：30至下午5：30，每名受托幼童每月托育費用1萬元，一般家長可再申請每月3千元托育費用補助，因此家長每月僅需負擔7千元費用，具褔利身分家長（中低或低收）每月僅需負擔3至5千元托育費用。

社會局婦兒少科郭元媛科長表示，為平衡托育資源，南市大力推動「社區公共托育家園」，預計到109年全市至少成立23處公共托育家園，社會局去年開始在柳營區、麻豆區、官田區、佳里區、善化區、新市區、關廟區、安南區等8處規劃設置家園，陸續開班招生。