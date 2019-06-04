台南市道172線爭議議員調解 本月將再開協調會

2019-06-04 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



市道172線是後壁往來白河區主要通道，後壁蘭花生技園區設立後，每年3月蘭展開幕車流回堵嚴重，地方爭取拓寬多年。記者謝進盛/攝影 分享 facebook 台南市道172線後壁安溪寮至白河拓寬工程爭議，經市議員李宗翰今邀請地主、市府工務局進行調解，工務局確定6月召開協調會，再度收集各地主意見再行動工。

市道172線是後壁往來白河區主要通道，後壁蘭花生技園區設立後，每年3月蘭展開幕車流回堵嚴重，地方爭取拓寬多年，預計今年8 月動工，全長約5.75公里，預定拓寬為20米，工期約2年，經費約8億元。

受拆地主曾小姐說，此次拓寬原依照慣例，以目前道路的中心線為徵收基準。但工務局卻在民國106至107年間的公聽會中私自決議，將中心線南移，造成只有原南側路段民宅會遭到拆除，而北邊民宅不受影響。地主懷疑工務局有意偏頗，質疑市府黑箱作業。

工務局回應，當地屬於普通民眾生活圈，非都市計畫區道路，因此並沒有規範僅以現有道路中心線為徵收基準。而中心線南移則是基於「最少影響戶數」原則並經過公聽會決議通過。

而當初舉辦公聽會也有依法通知所有地主，但陳姓住戶反映未收到公聽會通知申訴，其原因是數十年前買賣土地時，該地段因未知原因沒有完成土地過戶，才造成沒有辦法通知到現任住戶狀況。而徵收價格的部分僅能依法行政，但如主委所提到福安寺的廟前石獅於30年代設置，會依規定補足廟方搬遷費用。