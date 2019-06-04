左鎮農會結合化石館 今推吃鮮芒果冰逛化石館享優惠

2019-06-04 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市農會推動逛化石館吃芒果冰優惠活動，各式芒果冰品與鮮芒果要讓遊客品嘗。記者周宗禎/攝影 分享 facebook 台南左鎮化石園區重新開幕，又碰到芒果產季，左鎮、玉井、南化等在地農會聯合推廣芒果，今天市府農業局結合個單位 推出「左鎮看古犀牛化石，享美味芒果優惠價」活動，端午連假來吃芒果冰、買芒果、看化石有優惠，活動從今天持續到8月底。

台南是全台最大芒果產區，全台逾5成改良種芒果都來自台南，主要產區在台84沿線玉井、大內、楠西、南化、左鎮以及平地官田等區，芒果產季從南開跑，台南芒果結實纍纍，因為在欉紅自然熟成的栽培管理習慣、山區日夜溫差大、甜度高，以及左鎮等山區的月世界地質，培育肉質Q彈結實的優質芒果，良好栽培管理及適合的環境條件，讓台南愛文芒果以好品質享譽海內外，深受消費者肯定。

市府農業局主任秘書吳威達表示，芒果是台南亮點農產，內銷有口碑，也是外銷旗艦農產精品，是每年內行人引頸企盼的夏日紅寶石；今年台灣芒果季-台南國際芒果節邁入第7年，每年活動也漸漸吸引國外旅客參與，藉由結合生產、加工及觀光旅遊，推廣讓更多人認識喜愛台南愛文芒果。

吳威達說，今年提前為芒果季暖身，也能夠維持一定水準 產，農業局特別媒合農會結合左鎮化石園區推出好康優惠，歡迎大家來看化石、吃芒果、享好康。

在地農會今天起至8月底推芒果產品優惠，玉井區農會的玉井熱情小子芒果冰店以及左鎮區農會-左鎮驛站冰店，憑化石園區門票可享芒果冰9折優惠、憑化石園區門票即享走馬瀨農場優待票優惠，南化區農會門市為歡慶化石園區開幕以及台南國際芒果節將至，芒果乾一律78折。

農業局表示，台南愛文芒果產季極短，一年僅一個多月的新鮮賞味期，鄰近港日韓旅客甚至特地搭機前來一嘗台南芒果好滋味，呼籲消費者不要錯過。

左鎮區農會、玉井區農會、南化區農會、楠西區農會、大內區農會及官田區農會都準備迎接全國遊客來買芒果、吃芒果；各農會6月下旬起推出新鮮優質台南芒果訂購，歡迎電話洽詢各農會。

台南市政府也將於6月22日到7月14日推出為期一個月的芒果節系列活動，歡迎全國民眾規畫夏季芒果故鄉台南之旅。

農業局農產行銷科表示，一下是相關促銷內容：

今天起至8月底!!來左鎮看化石、樂享芒果優惠

(1)左鎮區農會-左鎮驛站冰店，憑化石園區門票芒果冰9折優惠(每張門票限折一碗)。

(2)玉井區農會-玉井熱情小子芒果冰店，憑化石門票芒果冰9折優惠(每張門票限折一碗)。

(3)南化區農會-門市，芒果乾一律78折(原價230元、特價180元/免門票)。