台南日治時期忠靈塔將拆遷？民間怒吼：不能再動先人了

2019-06-04 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



日治時期興建的南區體育園區內忠靈塔。圖／重現府城水文促進會 分享 facebook 台南繼南山公墓目前正進行自主遷葬，再傳出位在南區體育公園內的忠靈塔也將遷移，民間團體重現府城水文促進會發出緊急搶救呼籲，指該塔興建於日治時期，是現存全台規模最大最完整的忠靈塔，黨外時期也是重要的聚會所，具有時代意義，要求市府將骨灰原地保留、勿再驚擾先人，協會將立刻提報為古蹟，避免受破壞。

對此，台南市殯葬管理所表示，並沒有要毀壞該塔，實在是因為年久結構逐漸損壞，將把骨灰遷移到安南區青草崙，其中有主的15具將進塔，其他無主的3000具則將灑葬，由於當地為體育用地，忠靈塔將移交給體育處管理，未來如果要拆除，依文資法的規定，必須先進行文史價值的評估，但據了解，目前並沒有拆除的計畫。

重現府城水文促進會關注南山公墓議題，日前驚聞台南市政府公告招標案「臺南市殯葬管理所:臺南市忠靈塔骨灰(骸)遷移作業」已經在六月三日決標，由鴻曜企業社(高雄市殯葬服務業)將在60天完成忠靈塔所有骨灰遷移。

位於體育公園旁的忠靈塔，興建於1941年，1944年落成，當年動員台南州青年奉仕勞動興建，以祀奉因戰爭去世的台南州民的骨灰(骸)。全高約28公尺，裡面5層加頂樓共6層，上有末代台灣總督安藤利吉所題之「忠靈塔」。1948年前省主席魏道明將原文改為「積健為雄」。這大概是台灣現存最大、也最完整的忠靈塔。

重現府城水文促進會林南安指出，戰後初期，為了強健人民體魄、推行體育運動，提倡強身救國，舉辦台灣省運動會(全國運動會前身)，第3屆省運會(1948年12/7-12/13)於台南市體育公園舉辦。時任省主席魏道明直接將體育公園內的忠靈塔上方「忠靈塔」3字改為「積健為雄」， 作為省運會的指標象徵。但台南市民仍習慣以「忠靈塔」稱呼之。

他表示，忠靈塔祀奉因戰爭去世的台南先民的骨灰(骸)，黨外時期忠靈塔廣場是台南市黨外人士非常重要的造勢場地，或許是先人庇佑，風起雲湧造就無數的政治明星，忠靈塔被視為民主聖地。時移事往，難道民主運動的後生晚輩都忘了嗎?還是後生晚輩們都集體失憶!連慎終追遠都不知道了!