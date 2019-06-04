親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

評／巨嬰化的中華職籃 趁還沒開始就結束掉它吧！

支持恢復軍公教18%？韓國瑜澄清：從未主張、勿抹黑

台南日治時期忠靈塔將拆遷？民間怒吼：不能再動先人了

2019-06-04 12:40聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

日治時期興建的南區體育園區內忠靈塔。圖／重現府城水文促進會
日治時期興建的南區體育園區內忠靈塔。圖／重現府城水文促進會
分享
台南繼南山公墓目前正進行自主遷葬，再傳出位在南區體育公園內的忠靈塔也將遷移，民間團體重現府城水文促進會發出緊急搶救呼籲，指該塔興建於日治時期，是現存全台規模最大最完整的忠靈塔，黨外時期也是重要的聚會所，具有時代意義，要求市府將骨灰原地保留、勿再驚擾先人，協會將立刻提報為古蹟，避免受破壞。

對此，台南市殯葬管理所表示，並沒有要毀壞該塔，實在是因為年久結構逐漸損壞，將把骨灰遷移到安南區青草崙，其中有主的15具將進塔，其他無主的3000具則將灑葬，由於當地為體育用地，忠靈塔將移交給體育處管理，未來如果要拆除，依文資法的規定，必須先進行文史價值的評估，但據了解，目前並沒有拆除的計畫。

重現府城水文促進會關注南山公墓議題，日前驚聞台南市政府公告招標案「臺南市殯葬管理所:臺南市忠靈塔骨灰(骸)遷移作業」已經在六月三日決標，由鴻曜企業社(高雄市殯葬服務業)將在60天完成忠靈塔所有骨灰遷移。

位於體育公園旁的忠靈塔，興建於1941年，1944年落成，當年動員台南州青年奉仕勞動興建，以祀奉因戰爭去世的台南州民的骨灰(骸)。全高約28公尺，裡面5層加頂樓共6層，上有末代台灣總督安藤利吉所題之「忠靈塔」。1948年前省主席魏道明將原文改為「積健為雄」。這大概是台灣現存最大、也最完整的忠靈塔。

重現府城水文促進會林南安指出，戰後初期，為了強健人民體魄、推行體育運動，提倡強身救國，舉辦台灣省運動會(全國運動會前身)，第3屆省運會(1948年12/7-12/13)於台南市體育公園舉辦。時任省主席魏道明直接將體育公園內的忠靈塔上方「忠靈塔」3字改為「積健為雄」， 作為省運會的指標象徵。但台南市民仍習慣以「忠靈塔」稱呼之。

他表示，忠靈塔祀奉因戰爭去世的台南先民的骨灰(骸)，黨外時期忠靈塔廣場是台南市黨外人士非常重要的造勢場地，或許是先人庇佑，風起雲湧造就無數的政治明星，忠靈塔被視為民主聖地。時移事往，難道民主運動的後生晚輩都忘了嗎?還是後生晚輩們都集體失憶!連慎終追遠都不知道了!

重現府城水文促進會將立即提報忠靈塔列級古蹟保存，保護這座近80年，具城市歷史的古老建物，並強烈呼籲台南市政府不要再任意擾動先人安居之所。

日治時期興建的南區體育園區內忠靈塔。圖／重現府城水文促進會
日治時期興建的南區體育園區內忠靈塔。圖／重現府城水文促進會
分享

體育戰爭臺南
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

雲林縣祭出21萬元獎金 邀民眾來玩來拍照

2019-06-04 13:24

懷念的美味點心雙糕潤 花了7年做成功變退休後第二春

2019-06-04 13:18

左鎮農會結合化石館 今推吃鮮芒果冰逛化石館享優惠

2019-06-04 12:53

一村一廟一樂團 台江文化季為期一個月

2019-06-04 11:44

馬來西亞外籍生與高中生合作 彩繪林內四季風貌

2019-06-04 11:07

台南郵局挺小農做公益 行銷紅寶石愛文芒果

2019-06-04 10:42

「烏魚子大王」退回國民黨證 無黨參選嘉義縣立委

2019-06-04 09:53

唱卡拉OK需付公播費 長者嘆：不如留在家裡

2019-06-03 23:34

嘉縣農水路改善申報 藍營批「大小眼」

2019-06-03 23:33

雲林垃圾稽查 紙容器違規最多

2019-06-03 23:31

七股種電衝擊生態 擬訂審查標準

2019-06-03 23:30

嘉義客運賣給高雄客運 營運照常

2019-06-03 22:42

台南疑似芭蕉腳遺址出土 未來開發必須提監看計畫

2019-06-03 18:45

影／很多人沒聽過的習俗 今天農曆五月初一吃「乖粽」！

2019-06-03 16:36

土地銀行、曉水珠心靈之旅 捐若瑟社區醫療巡迴訪視車

2019-06-03 12:58

警史光廊揭牌 台南市警四分局歷任分局長相見歡

2019-06-03 11:58

影／砲兵學校遷校關廟喊20年 主要聯外道路終於開通

2019-06-03 11:46

兩岸製茶技術誰強？ 特等獎青農客觀分析

2019-06-03 09:34

南市房屋稅打假球？為何年輕人該支持差別稅率

2019-06-03 09:32

癌症病友吃粽子 記得低醣、優質脂肪、高纖維

2019-06-03 09:00

雲林國中小全面裝冷氣？ 6.4億元經費龐大只能逐年推動

2019-06-03 07:32

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

唱卡拉OK要繳「公播費」 阿公阿嬤：乾脆回家看電視

2019-06-03 15:52

雲林加強垃圾稽查滿月 紙容器違規最多

2019-06-03 15:14
看更多

熱門文章

陸客逛日月潭「兩手空空」不消費 店家無奈曝原因

2019-06-03 18:53

換證了嗎？身障永久效期手冊將註銷 影響福利與權益

2019-06-03 15:18

大坑步道出現巨無霸眼鏡蛇 台中觀旅局提醒遊客這樣做

2019-06-03 13:52

台南疑似芭蕉腳遺址出土 未來開發必須提監看計畫

2019-06-03 18:45

質詢砲轟韓國瑜 李喬如臉書遭嗆聲、送暖兩極

2019-06-03 20:35

影╱韓國瑜：市府新團隊被冤枉、被誤會得太過度了！

2019-06-03 15:46

幼兒園超收與未立案亂象橫生 竹縣府：若屬實即開罰

2019-06-03 16:54

施壓大台北華城月付4萬8水費？ 永柏公司不願回應

2019-06-03 14:19

高雄議會吵翻天 網友：新北畫面美好

2019-06-03 16:35

影／全台首創漁港水舞展演 今晚試燈美呆了

2019-06-03 20:50

阿扁欠北市府錢要追債？ 柯文哲：我和他不熟

2019-06-03 16:21

影／很多人沒聽過的習俗 今天農曆五月初一吃「乖粽」！

2019-06-03 16:36

頭皮發麻！ 馬陸爬滿道路 地震還是大雨要來了？

2019-06-03 13:45

韓國瑜視察登革熱沒看重點？林濁水酸：比起不丹小case

2019-06-04 08:06

碧雲禪寺法拍後天將點交 比丘尼仍在籌重建經費

2019-06-03 18:25

桃園市設631個婦幼專用車格 29日違規占用開罰

2019-06-03 23:05

防疫彈盡援絕？ 高市衛局為登革熱向韓市長與中央求援

2019-06-03 23:27

花蓮腸病毒肆虐 9校35班停課

2019-06-03 18:12

高雄登革熱群聚疫情擴大 韓國瑜擬動用第二預備金防疫

2019-06-03 18:55

西濱台61線龍井至清水路段 5日與11日封閉交管

2019-06-03 20:54

總質詢最後一天 國民黨高市議會黨團提早幫韓國瑜慶生

2019-06-03 16:46

影／小學生寫信為保育區請命 侯友宜答應8日相見

2019-06-03 21:43

前朝「一切合法」？中市爆府會危機

2019-06-03 23:41

雲林加強垃圾稽查滿月 紙容器違規最多

2019-06-03 15:14

新北環狀線12月通車 趕做完整配套措施

2019-06-04 00:32

「烏魚子大王」退回國民黨證 無黨參選嘉義縣立委

2019-06-04 09:53

台北市議會素質高？ 柯P笑回：這屆比上屆好

2019-06-03 14:23

環狀線高架段排水直灌 議員：豪雨慘變SPA大道

2019-06-04 00:22

基隆冷氣機、冰箱換新補助額滿 今暫停受理別白跑

2019-06-04 09:41

影／中壢臨時車站以及跨越陸橋動工 預計明年9月完工

2019-06-03 16:51

10個有8個台商回流選桃園 海基會姚人多力讚鄭文燦

2019-06-03 20:16

再添一座500噸配水池 澎湖鳥嶼盼不再缺水

2019-06-03 18:56

影╱桃園之光！樂亮絃樂團首出征 維也納國際青少年音樂節

2019-06-03 17:13

新北環狀線遇大雨 議員譏：變SPA大道

2019-06-03 13:48

鐵路地下化封路施工 中壢回堵大塞車

2019-06-04 00:05

地下街眼鏡行被迫違規 柯文哲：土管條例恐要大修

2019-06-04 00:35

唱卡拉OK要繳「公播費」 阿公阿嬤：乾脆回家看電視

2019-06-03 15:52

汐止民生線「盲腸說」惹議 柯文哲：可於雙首長會議討論

2019-06-03 16:19

打造原鄉300處文化健康站 台東有6站成為全國亮點

2019-06-03 17:11

澳洲茶樹防蚊效果佳 志工推廣天然防蚊液DIY

2019-06-03 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top