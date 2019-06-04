西螺太平媽贈畢業禮 行動電源、悠遊卡等超豐富

2019-06-04 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



最近是畢業季，雲林縣西螺福興宮每年都會頒贈「太平媽祖獎」，頒發獎狀、獎品給雲林、彰化10鄉鎮優秀畢業生，今年太平媽禮盒獎品豐富，有行動電源、悠遊卡、文昌帝君小神衣與文昌筆等物品，讓收到禮品的學生們又驚又喜。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，廟方13年前開始設立「太平媽祖獎」，每年由董監事開會集思廣益，票選出實用、受大眾喜歡的禮品，最早該獎項僅發西螺鎮國小以上學校，去年開始擴及濁水溪沿岸西螺鎮、崙背鄉、二崙鄉、莿桐鄉、林內鄉等5鄉鎮。

他說，今年擴及彰化縣二水、北斗、竹塘、埤頭、溪州等5鄉鎮，由各鄉鎮各校推薦1位德、智、體、群、美五育傑出表現的學生，會跨到彰化縣是因二水等5鄉鎮民，早年橫跨濁水溪都會來到福興宮參拜，因此想藉此獎勵信徒們的孩子奮發向上，預計頒贈280多份獎品。

今天西螺農工畢業典禮，廟方也到學校頒贈太平媽祖獎鼓勵16位得獎人，擔任學校國樂社社長的畢業生謝宜純，獲得太平媽祖服務獎，她說，自己在國樂社服務其他同學，也參加過不少比賽，讓她有許多歷練和成長，未來會帶著這顆服務的心繼續求學。