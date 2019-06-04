一村一廟一樂團 台江文化季為期一個月

2019-06-04 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南海尾朝皇宮、社大台江分校推動大廟興學，發展一村一學堂，一村一廟一樂團，以公民學習力量繁榮家鄉，催生台江文化中心；台江文化中心開館後，大廟興學10個音樂舞蹈班級社團，結合14所高國中小學藝文社團，聯合接力演出第10屆台江文化季，長達1個月的活動，展現台江藝文的扎根力量。

社大台江分校表示，大廟興學運動13年來，結合台江16寮大廟，開辦一村一廟一樂團課程，振興台江子弟戲曲文化，培育更多的音樂實踐社群；多年來分赴各大廟口，策辦大殿音樂會、跨年迎新音樂會，希望藏音樂藝文於在地的日常生活、信仰中心及在地的人心。

台江分校指出，如今大廟興學催生的台江文化中心，終於落成；為了鼓勵鄉親走出戶外，一起來台江文化中心的台江埕賞樂，特別在第10屆台江文化季策辦台江埕夏夜音樂沙龍，包括薩克斯風、洞簫、二胡、現代舞、吉他等10個班級社團，接力演出，希望讓老中青三代的鄉親，在下班後的夜晚，體驗在家鄉第1座文化中心散步、吹風、聽樂、放空、聊天、學習的台江新文化生活。

此外，為落實大廟興學的公民參與精神，第十屆台江文化季也培訓10位台江高國中小學的青少年主持人，共同主持第10屆台江文化季節目，讓台江文化季成為在地青少年的青春發聲台，為文化、環境、夢想發聲。