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從蔣經國夾克 到韓國瑜「罰站」…庶民政治最精玩咖是他！

讓世界知道！中國官媒報導「天安門屠殺」的那一夜

「烏魚子大王」退回國民黨證 無黨參選嘉義縣立委

2019-06-04 09:53聯合報 記者魯永明╱即時報導

國民黨嘉義縣黨部昨天公告辦理第一選區（海區）立委提名初選登記，政治素人「烏魚子大王」蔡義柏，恢復黨籍未滿4個月，不符合規定，無法登記，引起蔡及支持者不滿，蔡義柏今天發表聲明，退回黨證，宣布無黨籍身分參選；黨部主委蔡明顯表示尊重，會與蔡義柏溝通，希望他繼續留在黨內一起打拚。

蔡義柏說，他決定以無黨籍參選立委，已退回黨證，他的競選初衷，為人民好，照顧農漁民，嘉義要進步，不會改變，每天早上5點起床，抱持著做善事，做志工，為人民服務，他批黨部做法粗魯粗糙，罔顧民意，他常年國外經商四處跑，看到台灣退步，家鄉子弟外移，就是看不下去，才挺身而出。

他表示，台灣政治界需要像柯文哲、韓國瑜、郭台銘有能力新血加入，傳統政治人物，派西瓜、花瓶提名就當選，沒才能，沒歷練，占毛坑不拉屎，使台灣退步，公司如果董事長和總經理無能，公司ㄧ定倒閉，相同道理理，台灣政治領導人，如果無能，台灣ㄧ定會退步，大家要深思重要這件事，自己家園自己捍衛，「我秉持沒人做，我來做精神繼續前進，希望大家支持我，為下一代，為台灣加油，為嘉義加油！」

黨部主委蔡明顯說，當時就告訴蔡義柏，恢復黨籍要滿4個月才有黨權，初選期程中央黨部訂頒，縣黨部照規定行事，公告後黨工人員告訴蔡義柏，初選作業並非為某人量身訂做，尊重蔡義柏決定。蔡義柏不符參選資格後，初選將形成黨部主委王啟澧議員與文傳會副主委林江釧，兩強相爭，昨天起三天受理領表登記，王啟澧搶先領表。

國民黨嘉義縣黨部公告辦理海區立委提名初選登記，「烏魚子大王」蔡義柏，恢復黨籍未滿...
國民黨嘉義縣黨部公告辦理海區立委提名初選登記，「烏魚子大王」蔡義柏，恢復黨籍未滿4個月，不符合規定，無法登記，蔡今天發表聲明，退回黨證，宣布無黨籍身分參選。圖／蔡義柏提供
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