「烏魚子大王」退回國民黨證 無黨參選嘉義縣立委

2019-06-04 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



國民黨嘉義縣黨部昨天公告辦理第一選區（海區）立委提名初選登記，政治素人「烏魚子大王」蔡義柏，恢復黨籍未滿4個月，不符合規定，無法登記，引起蔡及支持者不滿，蔡義柏今天發表聲明，退回黨證，宣布無黨籍身分參選；黨部主委蔡明顯表示尊重，會與蔡義柏溝通，希望他繼續留在黨內一起打拚。

蔡義柏說，他決定以無黨籍參選立委，已退回黨證，他的競選初衷，為人民好，照顧農漁民，嘉義要進步，不會改變，每天早上5點起床，抱持著做善事，做志工，為人民服務，他批黨部做法粗魯粗糙，罔顧民意，他常年國外經商四處跑，看到台灣退步，家鄉子弟外移，就是看不下去，才挺身而出。

他表示，台灣政治界需要像柯文哲、韓國瑜、郭台銘有能力新血加入，傳統政治人物，派西瓜、花瓶提名就當選，沒才能，沒歷練，占毛坑不拉屎，使台灣退步，公司如果董事長和總經理無能，公司ㄧ定倒閉，相同道理理，台灣政治領導人，如果無能，台灣ㄧ定會退步，大家要深思重要這件事，自己家園自己捍衛，「我秉持沒人做，我來做精神繼續前進，希望大家支持我，為下一代，為台灣加油，為嘉義加油！」