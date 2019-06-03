水利會長林文瑞高唱神鵰俠侶 宣誓參選立委到底

2019-06-03 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林水利會今天慶祝水利會節，表揚水利楷模，席開200多桌熱滾滾，水利會長林文瑞首度向2000多位會員、水利組長、班長等公開宣誓，將參選雲林第1選區立委，他並和太太合唱「神鵰俠侶」，表明以俠義之心為全民服務，懇請所有水利弟兄姊妹，齊心齊力相挺，全場「凍選」聲不停，土氣如虹，宛如造勢大會。

今天是水利節，雲林農田水利會依例表揚績優水利小組長、班長等人員，並在虎尾嘉南大圳公園席開200多桌，犒勞全年辛勞的水利幕後功臣。林文瑞說，這是水利會的表揚大會，只邀請主管的農委會官員及所有會員參加，並沒有邀中央的重量級人士。

由於水利會長林文瑞已決心投入2020立委選戰，因而今天藉機向所有會員公開宣布參選的決心，在感謝全體會員的辛勞之後，他拉高聲調，鄭重宣布明年元月將參選雲林海線立委，請大家相挺，把他送進立法院。

林文瑞宣布後，全場馬上齊聲高喊「加油」、「凍選」，氣勢鼎沸，隨後，他並與太太合唱「神鵰俠侶」，表明將以俠義之氣進入國會，傾全心力為民為國，伸張正義，為民謀福。

由於國民黨張嘉郡也勤跑基層，表明參選態度，兩強相爭局面如何化解，最近傳出黨中央可能以不分區立委對兩人進行協調。