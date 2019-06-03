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台南疑似芭蕉腳遺址出土 未來開發必須提監看計畫

2019-06-03 18:45聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市文化資產保護協會提報台南市區兩處疑似遺址，市府文化資產管理處今天邀請委員前往現場會勘，其中南山公墓火化場附近，委員認為疑似是日人國分直一曾探查過的芭蕉腳遺址，雖然未列冊追蹤，但要求未來附近的開發行為必需提報監看計畫，避免破壞遺址，而平實營區附近疑似遺址因為受到擾動，委員也決定不予列冊。

台南市南區的南山公墓即將開發，其中火化場附近為未來新的殯葬園區，目前已有部分墓區正進行自主遷葬公告中，台南市文資協會在附近發現素面紅陶及玄武岩石斧等遺似史前古物，加上過去日治時期著名的考古學家國分直一曾在附近探查過，文獻中記載為芭蕉腳遺址，協會擔心開發將損及遺址，緊急提報給文資處，要求依文資法列冊追蹤保存。

文資處下午邀請遺址審議委員會委員國立自然科學博物館人類學組助理研究員劉克竑，及中央研究院歷史語言研究所副研究員陳維鈞，前往現場會勘，在通往火葬場道路的一處高地，認為當地可能是芭蕉腳遺址，現場目前都是墳墓，但在裸露出的泥層可以發現史前的紅陶等，而在往北一處碉堡旁，為石斧發現地點，委員則認為遭到擾動，不能確定是否為石斧原有地點。

委員表示，陶片年代大約為蔦松文化時期（鐵器時代1800-500年前），而石斧則為大湖文化（石器時代3300-2000年前）、牛稠子文化時期（石器時代4200-3300年前）。

委員們認為，當地可能是史前的原始堆積，疑似為遺址，但範圍無法確定，因此暫不列冊，但未來有任何開發，必須提報監看計畫，避免破壞史前遺址。

而東區平實路與裕文路附近，因為平實營區開發闢新路，有土層被翻動，被協會發現有史前時期的紅陶，由於位在台南台地的東側，南北都有史前遺址，而推測為另一處遺址，但委員前往現場了解，認為開發的範圍很大，現場很難有完整的文化層，而決定暫不列冊追蹤。

台南市遺址審議委員下午前往南山公墓火化場附近勘查疑似芭蕉腳遺址。記者修瑞瑩／攝影
台南市遺址審議委員下午前往南山公墓火化場附近勘查疑似芭蕉腳遺址。記者修瑞瑩／攝影
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台南東區平實營區南側被發現有疑似史前陶片，當地地勢較高，為台南台地邊緣。記者修瑞...
台南東區平實營區南側被發現有疑似史前陶片，當地地勢較高，為台南台地邊緣。記者修瑞瑩／攝影
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在台南市南山公墓發現的史前玄武岩石斧。記者修瑞瑩／攝影
在台南市南山公墓發現的史前玄武岩石斧。記者修瑞瑩／攝影
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在台南東區平實營區南側發現的史前紅陶。記者修瑞瑩／攝影
在台南東區平實營區南側發現的史前紅陶。記者修瑞瑩／攝影
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台南市遺址審議委員下午前往南山公墓火化場附近勘查疑似芭蕉腳遺址。記者修瑞瑩／攝影
台南市遺址審議委員下午前往南山公墓火化場附近勘查疑似芭蕉腳遺址。記者修瑞瑩／攝影
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遺址文化資產

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