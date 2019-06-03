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蛟龍瀑布周邊林木盜伐猖獗 林管處將加強查緝

2019-06-03 18:41中央社 嘉義縣3日電

嘉義縣阿里山鄉豐山村蛟龍瀑布路徑陡峭，人跡罕至，周邊林木卻成為盜伐目標，且遺留大批垃圾，嘉義林管處與登山團體今天除到場淨山，林管處將加強查緝盜伐並盼山友檢舉不法。

今年3月中旬，中華民國溪谷運動協會進行豐山地區蛟龍瀑布攀降紀錄時，沿途發現數處山老鼠的巢穴，還有濫伐所遺留的木塊，且沿途遺留大批垃圾。

嘉義林管處規劃淨山活動，今天邀請中華民國溪谷運動協會人員一起前往現場淨山，奮起湖工作站、協會人員近40人，沿途清理山老鼠所留下的垃圾。

嘉義林管處副處長李定忠表示，前往蛟龍瀑布路徑陡峭，並不是大眾化健行路線，因人跡罕至，成為山老鼠盜伐的目標，淨山後，希望能吸引專業登山團體前往溯溪挑戰。

李定忠指出，淨山過程中，並無發現山老鼠新的巢穴，為防堵盜伐集團，不僅與警方在豐山駐在所嚴密監控，也利用科技在出入的路徑監視，其實在蛟龍瀑布曾查獲多起盜伐案，不過，盜伐還是防不勝防。

嘉義林管處於4月下旬結合檢警、移民署及登山團體前往盜伐熱點阿里山鄉石夢谷步道辦理聯合巡護活動，除加強查緝盜伐外，並成立盜伐Line通報平台，打擊山老鼠。

警方表示，辦理聯合巡護、成立盜伐通報平台，讓盜伐集團收斂，不再明目張膽，不過，豐山地區仍有山老鼠出沒，只是次數變少而已，警方與林管處人員於5月31日才在當地追緝一部載有盜伐木材的車輛，山老鼠最後棄車逃逸，後續正進一步追查嫌疑人。

山老鼠阿里山

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