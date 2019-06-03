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啤酒暢飲還有烤大豬的馬拉松賽 即日起開始報名

2019-06-03 17:52聯合報 記者李承穎╱即時報導

2019嘉楠集團第3屆公益馬拉松即日起報名，在12月15日開跑，除了可以欣賞嘉南平原風光，為了犒賞馬拉松愛好者，還有各式「補給品」，例如，「跳伯貢丸」吃到飽、啤酒暢飲，還有烤大豬，讓跑者享用，跑完步還有免費提供熱水與沐浴備品洗澡，讓跑者跑完馬拉松可以舒舒服服回家。

嘉楠集團指出，今年馬拉松只要跑者有1萬人，就捐出100萬元做公益，10萬人以上將捐出1000萬來做公益，讓全民和跑者皆可參與，共同來做公益。

本次跑道穿越嘉義市、嘉義縣等兩縣市，為跑友規劃都市與沿線嘉南平原田庄風光，沿路每3公里就有補給站，有豐盛的補給品，提供給跑友享用。

在馬拉松的前一晚的晚上6點，也將舉辦「全民哈騷愛心園遊晚會」，集團邀請哈騷客樂團，芒果公主喬幼，親情歌王蔡義德，後山姑娘方千玉，以及名主持人許志豪與寧寧參與晚會，並邀請近20個攤位廠商來做愛心，共襄盛舉，每個攤位當晚盈餘將全部捐出來做公益。

這次嘉楠集團馬拉松由諸羅山長跑協會承辦，執行長陳泳全表示，這次規劃的馬拉松，分為全馬組（42公里）、半馬組（21公里）、挑戰組（10公里）、健康組（6公里）、親子組(3公里)，是場老少皆宜的馬拉松比賽。

嘉楠集團總裁陳和春表示，集團旗下有嘉楠風華酒店、雲林風華渡假旅館、嘉楠建設公司、嘉楠食品工廠、嘉楠冷凍倉儲等事業，嘉楠集團本持關懷全民健康與社會公益，是為企業文化的一部分。

2019嘉楠集團第3屆公益馬拉松補給站有烤大豬，補充跑者體力。照／嘉楠集團提供
2019嘉楠集團第3屆公益馬拉松補給站有烤大豬，補充跑者體力。照／嘉楠集團提供
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2019嘉楠集團第3屆公益馬拉松即日起報名。記者李承穎／攝影
2019嘉楠集團第3屆公益馬拉松即日起報名。記者李承穎／攝影
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2019嘉楠集團第3屆公益馬拉松補給站有啤酒，讓跑者暢飲。照／嘉楠集團提供
2019嘉楠集團第3屆公益馬拉松補給站有啤酒，讓跑者暢飲。照／嘉楠集團提供
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馬拉松愛心沐浴

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