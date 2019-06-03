親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美中貿易硝煙戰下 台商回流的真相

98歲外婆過世喪葬費僅6萬 他知原因後直呼「外婆好猛」

搶商機！2019台南購物節暨台南商展招商報名中

2019-06-03 16:59聯合報 記者謝進盛╱即時報導

一年一度台南購物節10月底將登場，即日起開放報名，台南市政府經發局說，今年預計招募1千500家以上購物節特約店家，並邀請250攤以上店家前來參展，歡迎大台南地區頭家一起加入拚經濟行列。

台南購物節今年邁入第九年，經發局說，過年8年累積逾300萬人次、總活動效益達93億元，凡加入今年購物節特約店家，民眾前往消費發票金額登錄金額加倍送抽獎序號加倍送、每個月還可加碼抽好禮等活動；若店家榮登年度銷售人氣王，還可獲得額外的媒體曝光機會。

除為特約店家強力放送網路與實體活動行銷，亦結合行動優惠APP，企畫「買一送一強打商品」行銷活動，加強曝光提供優惠折扣之店家；另外也針對免開立發票的小額特約店家推出「消費滿額登錄抽獎」活動，鼓勵民眾前往消費。

台南商展將於11月8日至11月10日在南紡世貿展覽中心舉行，今年特別企畫「逛展攻略五夠讚」、「精采活動四重奏」、「三天大獎任你抽」等各項好康又好玩的活動，並邀請所有廠商推出商展獨家優惠，讓民眾來台南商展消費有感。

經濟發展局6月11、18日分別於永華及民治市政中心各舉辦兩場招商說明會。歡迎大台南地區優質廠商，一起加入台南購物節暨台南商展，即日起開放報名，相關訊息請上「台南購物節」官方網站(http://www.tainanshopping.com.tw/)查詢。

搶商機！2019台南購物節暨台南商展招商報名中。記者謝進盛/攝影
搶商機！2019台南購物節暨台南商展招商報名中。記者謝進盛/攝影
分享

相關新聞

唱卡拉OK要繳「公播費」 阿公阿嬤：乾脆回家看電視

2019-06-03 15:52

土地銀行、曉水珠心靈之旅 捐若瑟社區醫療巡迴訪視車

2019-06-03 12:58

台南科學園區阿勃勒鳳凰花盛開 大馬路旁就有賞花秘境

2019-06-03 12:56

警史光廊揭牌 台南市警四分局歷任分局長相見歡

2019-06-03 11:58

影／砲兵學校遷校關廟喊20年 主要聯外道路終於開通

2019-06-03 11:46

兩岸製茶技術誰強？ 特等獎青農客觀分析

2019-06-03 09:34

南市房屋稅打假球？為何年輕人該支持差別稅率

2019-06-03 09:32

癌症病友吃粽子 記得低醣、優質脂肪、高纖維

2019-06-03 09:00

雲林國中小全面裝冷氣？ 6.4億元經費龐大只能逐年推動

2019-06-03 07:32

芒果季將登場 台南住宿可抽獎

2019-06-02 23:54

斗六汙水廠擾民 300萬治噪音

2019-06-02 23:51

雲林學校裝冷氣 民代憂6.4億經費

2019-06-02 23:47

南市T-Bike租借 逾200萬人次

2019-06-02 23:26

真辛苦！立委1天吃8粒粽 經營選區大家都包粽

2019-06-02 19:29

響應世界環保、海洋日 雲縣府推六月環保月

2019-06-02 19:28

牙聯健雲學園課輔班 今天歡慶畢業典禮

2019-06-02 18:20

端節送暖3社區共同包1萬顆肉粽 分送獨居弱勢族群

2019-06-02 17:10

特等、冠軍、頭等茶誰是第一？農會：特等最好但別迷失

2019-06-02 15:28

不只郭台銘罵 故宮南院成立爭議多

2019-06-02 15:15

藍營嘉縣山區立委沒人選 台商協會副會長站出來

2019-06-02 14:00

台電員工畫出同仁的辛苦點滴 躍上收費單封面

2019-06-02 13:19

紀念保生大帝飛升得道 慈濟宮健走空拍呈現「0983」

2019-06-02 12:11

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

綠營議會猛批 韓國瑜、李四川動怒

2019-06-03 12:18

北捷地下街居然有「瀑布」 專供民眾拍好拍滿

2019-06-02 17:42

影／超壯觀！一口氣包7000顆粽子 做愛心全部都送人

2019-06-02 18:15

民進黨議員總質詢鎖定韓國瑜 請官員退席

2019-06-03 11:45

濃煙體驗室好逼真 大樹消防隊教導民眾要這樣逃生

2019-06-02 20:14

改裝機車排氣管小心被罰 新北科技執法192騎士荷包失血

2019-06-03 07:41

墾丁「陸蟹長城」計畫喊停 清大教授：半途而廢太可惜

2019-06-02 19:30

換證了嗎？身障永久效期手冊將註銷 影響福利與權益

2019-06-03 15:18

影／砲兵學校遷校關廟喊20年 主要聯外道路終於開通

2019-06-03 11:46

A7合宜宅釋出8戶月租7500起跳 桃市受理先搶先贏

2019-06-03 11:31

大坑步道出現巨無霸眼鏡蛇 台中觀旅局提醒遊客這樣做

2019-06-03 13:52

施壓大台北華城月付4萬8水費？ 永柏公司不願回應

2019-06-03 14:19

竹市龍舟預賽激烈比拚 女警、義消隊意外淘汰

2019-06-02 19:26

影╱韓國瑜：市府新團隊被冤枉、被誤會得太過度了！

2019-06-03 15:46

雲林國中小全面裝冷氣？ 6.4億元經費龐大只能逐年推動

2019-06-03 07:32

頭皮發麻！ 馬陸爬滿道路 地震還是大雨要來了？

2019-06-03 13:45

阿扁欠北市府錢要追債？ 柯文哲：我和他不熟

2019-06-03 16:21

白先勇校園版「牡丹亭」登場 受訪笑稱不知韓粉是何意

2019-06-02 21:57

新店爆土地糾紛波及學生沒水用 康橋：調派水車支援

2019-06-03 12:55

韓國瑜要選總統 高市議會民進黨黨團要求辭市長

2019-06-03 12:36

中市4、5月通報抓蛇件數上千

2019-06-02 22:57

兩岸製茶技術誰強？ 特等獎青農客觀分析

2019-06-03 09:34

高雄議會吵翻天 網友：新北畫面美好

2019-06-03 16:35

辨識抓噪音 192輛機車改管挨罰

2019-06-02 23:31

華偉漁業集團圍網船下水典禮 提高漁獲量2到3成

2019-06-02 20:07

清水祖師暗訪遶境 淡水端午假期封城管制

2019-06-03 12:54

大台北華城社區遭建商斷水 水利局緊急設臨時供水站

2019-06-03 13:12

南投星空季 白天避暑夜觀星

2019-06-02 23:37

豐原划龍舟喊停 運動局：水量不足沒緩衝帶有安全疑慮

2019-06-02 20:11

大台北華城社區、康橋中學沒水可用 侯友宜：市府進行協調

2019-06-03 12:54

台北市沒敬老金 侯友宜：柯文哲0分

2019-06-03 11:54

大甲高中女學生父母離異 思母心情感動評審獲3獎

2019-06-03 09:52

明年完工 蘇花改和中大清水段隧道演練

2019-06-02 21:02

文化大學大群館更名招租 侯友宜：由新壽公司說明

2019-06-03 12:34

竹市結合4大電信業者 帳單代收停車費今天上路

2019-06-03 07:42

台北市議會素質高？ 柯P笑回：這屆比上屆好

2019-06-03 14:23

名間交流道連假就封閉 地方反彈

2019-06-02 23:06

知本光電開發案過關 原民會籲各界尊重部落決定

2019-06-02 19:26

真辛苦！立委1天吃8粒粽 經營選區大家都包粽

2019-06-02 19:29

戲水意外頻傳 竹縣13處危險水域設立防溺宣導站

2019-06-03 12:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top