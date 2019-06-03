搶商機！2019台南購物節暨台南商展招商報名中

2019-06-03 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



一年一度台南購物節10月底將登場，即日起開放報名，台南市政府經發局說，今年預計招募1千500家以上購物節特約店家，並邀請250攤以上店家前來參展，歡迎大台南地區頭家一起加入拚經濟行列。

台南購物節今年邁入第九年，經發局說，過年8年累積逾300萬人次、總活動效益達93億元，凡加入今年購物節特約店家，民眾前往消費發票金額登錄金額加倍送抽獎序號加倍送、每個月還可加碼抽好禮等活動；若店家榮登年度銷售人氣王，還可獲得額外的媒體曝光機會。

除為特約店家強力放送網路與實體活動行銷，亦結合行動優惠APP，企畫「買一送一強打商品」行銷活動，加強曝光提供優惠折扣之店家；另外也針對免開立發票的小額特約店家推出「消費滿額登錄抽獎」活動，鼓勵民眾前往消費。

台南商展將於11月8日至11月10日在南紡世貿展覽中心舉行，今年特別企畫「逛展攻略五夠讚」、「精采活動四重奏」、「三天大獎任你抽」等各項好康又好玩的活動，並邀請所有廠商推出商展獨家優惠，讓民眾來台南商展消費有感。