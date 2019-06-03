雲林水利會拱會長林文瑞選立委 張嘉郡：尊重黨內機制

2019-06-03 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林農田水利會今天在虎尾鎮濁幹線旁廣場舉辦水利節資績優良人員表揚暨基層聯誼大會，2000餘人與會並拱雲林農田水利會長林文瑞參選海線立委；另同黨被點名的熱門人選前立委張嘉郡，對此回應，遵從黨內初選機制。

林文瑞現場表揚協助水利事業有功人員及資績優良的水利小組長、班長及水利會員工，對農田水利會明年即將改制為公務機關，林文瑞說，雲林農田水利會以確保農民會員的福址為首要的目標，永遠和小組長、班長及農民會員站在一起。

雲林農田水利會會務委員王境棋致詞時，細數林文瑞建設濁幹線、安慶圳、推動林內文物陳列館通過國家環境教育設施場所認證、完成大義崙第一、第二制水門改善等政績。

王致詞後提到，請大家支持林文瑞參選雲林縣第一選區海線立委，他說，雲林的農民鄉親需要一位真正了解農民的代言人，為廣大的農民爭取福利，會場眾人也齊聲高喊「林文瑞，加油！」。

林文瑞表示，他已表明參選雲林海線立委，今天是水利節慶祝大會不是選舉場合，但仍感謝眾人對他的支持，他也會繼續努力參選到底。