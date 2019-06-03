唱卡拉OK要繳「公播費」 阿公阿嬤：乾脆回家看電視

2019-06-03 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣多所老人文康中心卡拉OK，近期都被伴唱歌曲公司要求，應給付「公播費」，許多老人憂心以後不能唱歌，並認為要交這麼多錢，乾脆留在家看電視，嘉義縣議員今天在縣議會，建議縣府與業者洽談授權、編列預算。

嘉義縣長翁章梁回應，日前接獲地方反映，已要求縣府團隊調查所需經費，希望幫助老人解決問題、放心歡唱。嘉義縣民政局長楊健人說，本案牽涉跨局處，老人文康屬社會局業務，正與社會局協商可行辦法。

嘉義縣議員何子凡指出，日前接獲社區老人社區反映，有業者到社區查老人唱卡拉OK伴唱帶版權，要求唱歌伴唱應給付公播費，已造成許多銀髮長輩困擾，建議縣府與相關伴唱帶、音樂業者聯繫，洽談嘉義縣授權費，一次解決老人文康中心伴唱帶版權問題，業者權益也能獲保障。

嘉義縣老人總會理事長陳宏材表示，今年4月開始接獲許多社區老人文康中心反映，業者來查版權、甚至要裁罰，日前鹿草老人文康中心也有業者到場，要求每月給付8500元公播版權費，這對老人文康中心而言，是完全不可能也沒有能力支出。