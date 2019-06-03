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漁電共生 南市：「三個優先」原則共創三贏

2019-06-03 15:57中央社 台南3日電

台南市政府今天表示，推動「漁電共生」專區設立，會謹守意願優先、生態優先和生存優先的「三個優先」原則；進而達成養殖、創能與環境的「三贏」局面。

立委陳亭妃今天召開漁電共生公聽會，當地漁民居民及環保團體關心「漁電共生」設置推動，提出辦理生態環境評估作業、養殖模式可行評估，以及市府訂定地方版漁電共生專案計畫審查辦法等建議。

台南市政府農業局表示，「漁電共生」為結合養殖漁業與綠能發電系統，在維持養殖生產前提下，利用魚塭堤岸、引水渠道設置綠能發電設施，透過「漁電共生」，能提供魚塭適度遮光，避免夏季水溫過熱、冬季架設防風布抵禦寒流；促進傳統養殖漁業升級，營造更智慧、更有效益養殖場域，創造漁業轉型並提供就業機會，活絡在地產業及就業。

漁電共生專區劃設，依「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」第29條規定，由綠能業者擬具專案計畫建議書，報市府主管機關；依農委會公布「養殖漁業經營結合綠能設施專案計畫審查作業要點」規定進行初審。

初審通過後再召開「專案計畫審查委員會」，由農政、能源、漁業、保育專業單位人員、學者、環保團體及漁民團體代表等，協助審查專案計畫建議書，評估可推動後，再由市府擬具專案計畫送農委會審查核准。

漁電共生設置分兩階段，目前僅第一階段，由市府審核綠能業者所送專案計畫建議書，再由市府擬具專案計畫送農委會審查核定；未來第二階段，針對專區內個別魚塭，設置太陽光電容許使用審查；市府會更嚴謹把關，未達標準不容許設置，確保養殖效益、漁民權益、污染防範及生態永續，兼顧經濟與環境平衡發展。

農業局漁業科表示，秉持「農漁為本，綠能加值」原則，配合農委會水產試驗所漁電共生模場試驗研究基礎，穩健推動養殖漁業與綠能設施結合利用，要求綠能業者需與地主，及承租漁民三方達成共識，設置綠能後應優先由原魚塭養殖漁民承租養殖，保障漁民工作權。

另對漁電共生規劃場域，要求避開所有環境敏感地區，且於施工及運轉期間要進行長期的生態及環境監測，並嚴格把關限制綠能業者僅可使用清水清洗太陽光電板，禁止使用任何化學藥劑，提出太陽光電板回收計畫。確保養殖漁民、在地居民與環境生態平衡發展，兼顧養殖、環境、創能三大面向。

漁民農委會寒流

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