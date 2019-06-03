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土地銀行、曉水珠心靈之旅 捐若瑟社區醫療巡迴訪視車

2019-06-03 12:58聯合報 記者李京昇╱即時報導

藝人周嘉麗（中）、王燦（左四）、梁佑南（左五）到場響應公益活動。記者李京昇／攝影
藝人周嘉麗（中）、王燦（左四）、梁佑南（左五）到場響應公益活動。記者李京昇／攝影
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土地銀行行善團與深演員周嘉麗自組的公益團體「曉水珠心靈之旅」，今天到雲林虎尾若瑟醫院，捐贈兩輛價值4百萬元的社區醫療巡迴訪視車，照顧偏鄉醫療。

捐車活動發起人土銀行員黃金利表示，他從網路報導中得知若瑟醫院，是兩位遠從歐洲來的神父松喬和畢耀遠所創建，一生都奉獻給台灣，因此受到感動號召全銀行人員與親友愛心捐贈，共募得4百萬元購得社區醫療巡迴訪視車。

他說，兩輛巡迴訪視車分別以松喬和畢耀遠神父的名字命名為「若瑟松喬號」與「若瑟耀遠號」，也期望透過兩位神父名字，傳遞飲水思源之意。

若瑟醫院院長李聰明表示，院方目前僅有一輛20人座的中型巴士，接送偏鄉有就醫需求的民眾，今天受贈兩輛醫療巡迴車，是無障礙空間8、9人座車輛，雖然小型但便利於穿梭社區，有護理人員、醫師隨車服務，提供醫療訪視，即日起啟用可照顧全縣20個鄉鎮市偏鄉弱勢民眾。

藝人周嘉麗、王燦、梁佑南到場響應公益活動，他們說，今天三人以藝人身分見證愛心的一刻，土地銀行行善團長年來默默行善，且理念跟「曉水珠心靈之旅」一樣，都期望照顧到弱勢，讓愛傳遞出去並延續下去，也盼藉此拋磚引玉號召更多人發揮愛心。

土地銀行行善團與藝人公益團體「曉水珠心靈之旅」今天代表捐贈兩輛社區醫療巡迴訪視車...
土地銀行行善團與藝人公益團體「曉水珠心靈之旅」今天代表捐贈兩輛社區醫療巡迴訪視車。記者李京昇／攝影
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