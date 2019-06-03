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影／砲兵學校遷校關廟喊20年 主要聯外道路終於開通

2019-06-03 11:46聯合報 記者周宗禎╱即時報導

位在台南市永康區的陸軍砲兵飛彈學校，因為周遭永康區發展、成為黃金地段，地方一直要求遷移，來開發利用砲校的寬闊完整土地，地方人士推動遷校近20年，砲校關廟校區主要聯外道路今天終於通車，不過砲校校區要完成遷移最快也要5年後。

砲校遷移到關廟後，因為現有道路都是小小產業道路，通行十分不便。台南市工務局考量未來砲校官兵出入、發生災害時軍方出動搶救需要寬闊的道路，規劃開闢這兩條聯外道路。

今天通車典禮立委王定宇、市議員郭鴻儀、關廟區長王素珠、里長張敬仁等地方人士及砲校副指揮官王立文等軍方代表到場見證。

工務局長蘇金安表示，這兩條聯外道路一條寬20公尺，從台19甲線與關廟文衡路口一直通到砲校 ，因為身兼災害搶修機具通行使用，且不能因為路面積水受阻，所以往東以橋樑跨越鹽水溪與國道3號高速公路直接到砲校大門，總長1384公尺。

另外一條道路寬10公尺，起點在國道3號、新二街72巷口，經四仙姑廟後連接，砲校新校區總長898公尺，兩條道路總工程經費7億4千8百萬元， 105年10月開工，今年3月完工並陸續完成驗收。

主持通車典禮的台南市長黃偉哲表示，砲校遷移從20年前他還是台南市議員的時候，地方上就在推動，直到最近幾年遷校的動作才加快，「很不希望等到自己也變成耆老了，才能見證遷校」。

他說，砲校遷校不但對永康的整體發展有幫助，對關廟的地方繁榮、國軍訓練都有助益，可說是創造三贏的局面，地方都期待能夠如期如質的完工。

砲兵學校遷校關廟喊20年，新校區主要聯外道路終於開通。記者周宗禎/攝影
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砲兵學校遷校關廟喊20年，新校區主要聯外道路終於開通， 今天舉辦通車典禮。記者周...
砲兵學校遷校關廟喊20年，新校區主要聯外道路終於開通， 今天舉辦通車典禮。記者周宗禎/攝影
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砲兵學校遷校關廟喊20年，新校區主要聯外道路終於開通。記者周宗禎/攝影
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砲兵學校遷校關廟喊20年，新校區主要聯外道路終於開通。記者周宗禎/攝影
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