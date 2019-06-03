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兩岸製茶技術誰強？ 特等獎青農客觀分析

2019-06-03 09:34聯合報 記者卜敏正╱即時報導

邱瀞緯（後排右）是家中第三代製茶師，從小在茶園長大。記者卜敏正／攝影
邱瀞緯（後排右）是家中第三代製茶師，從小在茶園長大。記者卜敏正／攝影
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2019年大阿里山高山春季優良茶競賽，昨天在嘉義梅山公園舉辦頒獎和展售會，青心烏龍、金萱特等獎，分別由好茶山茗茶邱瀞緯、上意茶園陳木生獲得。嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人都到場頒贈匾額，瑞里青農邱瀞緯開心表示，拚20多年終於拿到特等獎！對於兩岸製茶技術，他客觀表示「茶品不同、製作方法也不同，不能說誰比較好！」

24歲邱瀞緯說，他是家中第三代製茶師，從小就知道春、冬茶採完要開始製茶、參賽，家中頭等、金質各種茶獎項都拿過，也曾拿到金萱特等獎，就差青心烏龍特等獎，今年得獎真的是讓一家三代都圓夢。

他說，從小跟著父母種茶，在茶園長大，為了培養更寬廣視野，高中畢業服役後，就到中國大陸天福茶院學製茶，曾獲得福建省製茶第1名，保送進入著名武夷學院再進修，畢業後返鄉專注茶園管理。

邱瀞緯指出，中國製茶業有兩極化發展現象，大廠要求多、管理嚴，小茶廠為求利潤，好壞品質落差大，許多大廠因應市場需求，透過專業科技管理，製茶廠像科技無塵室，製作高品質茶，但台灣茶農小而美、有自己焙茶特色。

「不能說誰比較好！」邱瀞緯說，在大陸學習製茶5年後返鄉工作，許多人都會問，台灣製茶技術是否比較強？是否更勝對岸一籌？他認為不同茶品有不同製茶技術，不能武斷評價誰比較好，台灣茶農近年面對氣候變遷、人力不足困境，只要能克服、作好茶園管理，茶品質、口感、香氣絕對都是世界一等。

2019年大阿里山高山春季優良茶競賽昨天頒獎，縣長翁章梁（左二起）頒發青心烏龍特...
2019年大阿里山高山春季優良茶競賽昨天頒獎，縣長翁章梁（左二起）頒發青心烏龍特等獎匾額，給瑞里青農邱瀞緯。記者卜敏正／攝影
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台灣茶農近年面對氣候變遷、人力不足困境。記者卜敏正／攝影
台灣茶農近年面對氣候變遷、人力不足困境。記者卜敏正／攝影
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